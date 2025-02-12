Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẦU TƯ PHÚC THỊNH làm việc tại Vĩnh Long thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẦU TƯ PHÚC THỊNH
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẦU TƯ PHÚC THỊNH

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẦU TƯ PHÚC THỊNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Long: Văn phòng Công ty tại phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Thành phố Vĩnh Long

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tiếp nhận và phản hồi các thông tin từ công ty;
• Quản lý Hợp đồng của các nhà thầu tham gia dự án;
• Tham mưu, hỗ trợ trưởng, phó ban điều hành dự án xử lý các vấn đề liên quan đến dự án (tiến độ, chất lượng...), các vấn đề liên quan đến các nhà thầu và chính quyền địa phương;
• Phối hợp với TVQLDA, TVGS kiểm tra khối lượng, chất lượng, tính khả thi của biện pháp thi công, tiến độ, biện pháp bảo vệ môi trường;
• Tham mưu, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng;
• Tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai dự án tại công trường theo định kỳ/ đột xuất;
• Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hồ sơ hoàn công, hồ sơ chất lượng, hồ sơ thanh toán, quyết toán;
• Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng/phó ban.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nam;
• Tuổi không quá 35;
• Tốt nghiệp các trường Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành xây dựng/giao thông;
• Có Chứng chỉ TVGS hạng 3 trở lên;
• Có kinh nghiệm tối thiểu từ 05 năm trở lên (tính từ thời điểm tốt nghiệp đại học) ở vị trí tuyển dụng;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẦU TƯ PHÚC THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẦU TƯ PHÚC THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẦU TƯ PHÚC THỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẦU TƯ PHÚC THỊNH

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: mrs Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

