Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẦU TƯ PHÚC THỊNH làm việc tại Vĩnh Long thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Vĩnh Long: Văn phòng Công ty tại phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Thành phố Vĩnh Long

• Tiếp nhận và phản hồi các thông tin từ công ty;

• Quản lý Hợp đồng của các nhà thầu tham gia dự án;

• Tham mưu, hỗ trợ trưởng, phó ban điều hành dự án xử lý các vấn đề liên quan đến dự án (tiến độ, chất lượng...), các vấn đề liên quan đến các nhà thầu và chính quyền địa phương;

• Phối hợp với TVQLDA, TVGS kiểm tra khối lượng, chất lượng, tính khả thi của biện pháp thi công, tiến độ, biện pháp bảo vệ môi trường;

• Tham mưu, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng;

• Tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai dự án tại công trường theo định kỳ/ đột xuất;

• Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hồ sơ hoàn công, hồ sơ chất lượng, hồ sơ thanh toán, quyết toán;

• Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng/phó ban.

• Giới tính: Nam;

• Tuổi không quá 35;

• Tốt nghiệp các trường Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành xây dựng/giao thông;

• Có Chứng chỉ TVGS hạng 3 trở lên;

• Có kinh nghiệm tối thiểu từ 05 năm trở lên (tính từ thời điểm tốt nghiệp đại học) ở vị trí tuyển dụng;

