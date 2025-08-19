Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 5BT2, khu đô thị Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Tuyển dụng: 70%

Trực tiếp thực hiện công tác tuyển dụng các vị trí thuộc khối Công nghệ (Tech) và Khối Văn phòng (Back Office) theo kế hoạch, bao gồm: tìm kiếm nguồn ứng viên, sàng lọc, sơ vấn, phỏng vấn, mời nhận việc và theo dõi quá trình onboard.

Tìm hiểu ứng viên trên thị trường (mapping) ở các vị trí tương đồng với vị trí cần tuyển dụng;

Xây dựng & duy trì mối quan hệ, chuẩn bị nguồn ứng viên đáp ứng yêu cầu của Đơn vị;

Chủ động khai thác – mở rộng – duy trì các kênh tuyển dụng hiệu quả (LinkedIn, Jobsite, ..)

Tham gia và cùng phối hợp cùng Trưởng bộ phận thực hiện rà soát, đánh giá nhu cầu nhân lực của đơn vị được phân công phụ trách;

Đóng góp ý kiến, đề xuất sáng kiến/ giải pháp để nâng cao hiệu quả, hiệu suất tuyển dụng cũng như hình ảnh tuyển dụng của Công ty;

Thể hiện hình ảnh cá nhân, thể hiện phong cách, giao tiếp trực tiếp hoặc trên các phương tiện/ mạng xã hội chuẩn mực, chuyên nghiệp nhằm giữ gìn và xây dựng hình ảnh nhà tuyển dụng chuyên nghiệp, phù hợp với văn hóa Công ty;

Đối tác hành chính nhân sự: 30%

Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chu trình về giấy tờ và thủ tục nhân sự cho nhân viên;

Thông báo và giải thích các quy định, chính sách của Công ty tới từng đơn vị thành viên;

Tham gia tham vấn cho Trưởng phòng PTNL và Trưởng bộ phận về việc đánh giá nhân viên, khen thưởng, kỉ luật, thăng chức, sa thải…;

Tham gia tổ chức các hoạt động gắn kết nội bộ để nâng cao trải nghiệm nhân viên.

Thực hiện các công tác hành chính nhân sự khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị nhân lực hoặc chuyên ngành liên quan;

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tuyển dụng lĩnh vực IT, trong đó có kinh nghiệm tuyển dụng lĩnh vực IT tại các công ty headhunter là 1 lợi thế;

Có hiểu biết về các vị trí, thị trường lao động ngành IT;

Sử dụng thành thạo mạng xã hội, các trang web tuyển dụng, quản lý dữ liệu ứng viên và có mạng lưới quan hệ ứng viên rộng;

Khả năng giao tiếp rõ ràng, mạch lạc và hiệu quả;

Kỹ năng đàm phán, thuyết phục;

Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt;

Cẩn trọng trong quá trình đánh giá và chọn lựa ứng viên, làm các thủ tục nhân sự.

Tại Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận, tháng lương tháng 13, cạnh tranh theo năng lực, tham gia đầy đủ các chế độ BHXH.

Tăng lương, xét thưởng dựa trên năng lực, hiệu quả công việc

Đánh giá lương 1 lần/năm và theo các chiến dịch

Thưởng Lễ Tết, thưởng nhân viên xuất sắc, quà cho các dịp đặc biệt, việc hiếu hỉ và quà thăm hỏi khác cho CBNV.

Thưởng cuối năm: Dựa vào hiệu suất công việc và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty sẽ ban hành Quy chế thưởng

Cơ hội học hỏi, tham gia các chương trình đào tạo nội bộ về chuyên môn, được chỉ dẫn và làm việc với Ban Quản trị, các nhân sự là những người có kinh nghiệm, tư duy chiến lược và sáng tạo từ các công ty, tập đoàn lớn như Vingroup, OneMount, Viettel, MoMo, VNPay, FPT, Tiki,...

Công ty có cafe riêng: chiết khấu 50% cho CBNV

Các hoạt động nội bộ khác: Year End Party, Team Building, CarDoctor’s Party,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci

