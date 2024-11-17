Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI PHÚ THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Công Nghiệp Phú Minh, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Từ 12 Triệu

+ Tính toán, bóc tách khối lượng thi công các hạng mục

+ Quản lý đơn giá dự toán của các công trình dự án

+ Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, hồ sơ dự thầu cho các dự án

+ Lập hồ sơ thanh quyết toán cho từng hạng mục công trình,...

+ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tiếp xúc với một trong những phần mềm liên quan đến dự toán.

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành Kinh tế, kỹ sư xây dựng

Nắm vững kiến thức cơ bản về dự toán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI PHÚ THÁI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được ăn trưa tại công ty

Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI PHÚ THÁI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin