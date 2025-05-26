Tuyển Kỹ sư hiện trường JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Tuyển Kỹ sư hiện trường JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 26/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/06/2025
JobsGO Recruit

Kỹ sư hiện trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại JobsGO Recruit

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- R2.108, Tòa nhà Florence, số 28, Đường Trần Hữu Dực, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Thành phố Hòa Bình Hòa Bình, Việt Nam, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

- Giám sát thi công công trình, dự án.
- Chịu trách nhiệm về an toàn, chất lượng, tiến độ, đánh giá rủi ro.
- Làm việc với chỉ huy để cập nhật tiến độ công việc và đưa ra các điều chỉnh phù hợp.
- Triển khai kỹ thuật, đảm bảo vật tư, thiết bị bảo quản cẩn thận và đầy đủ số lượng.
- Làm, kiểm tra, giám sát tài liệu: báo cáo ngày/tuần/tháng, nhật ký hiện trường, biên bản cuộc họp, bản vẽ xây dựng,...
- Thực hiện các yêu cầu khác sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Công trình hoặc các ngành liên quan.
- Có từ 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công công trình dân dụng và công nghiệp.
- Thành thạo đọc bản vẽ, sử dụng phần mềm AutoCAD, MS Project, Excel và các phần mềm chuyên ngành.
- Có kinh nghiệm sắp xếp, tổ chức. Ưu tiên kĩ năng lập biện pháp thi công.
- Kỹ năng quản lý, giám sát, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề tốt.
- Chịu được áp lực công việc, sẵn sàng làm việc tại công trường.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương từ 16 triệu - 20 triệu/ tháng
- Thưởng cuối năm/ Lương Tháng 13. Thưởng các ngày lễ lớn, sinh nhật, du lịch, nghỉ mát hàng năm.
- Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, các chế độ ngày lễ tết hàng năm.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến, được tham gia các khóa đào tạo định kỳ nâng cao năng lực, nghiệp vụ tại Công ty.
- Hỗ trợ ăn ca, công tác phí và nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

