Tuyển Kỹ sư hiện trường JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - R2.108, Tòa nhà Florence, số 28, Đường Trần Hữu Dực, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam - Thành phố Hòa Bình Hòa Bình, Việt Nam, Quận Nam Từ Liêm

- Giám sát thi công công trình, dự án.

- Chịu trách nhiệm về an toàn, chất lượng, tiến độ, đánh giá rủi ro.

- Làm việc với chỉ huy để cập nhật tiến độ công việc và đưa ra các điều chỉnh phù hợp.

- Triển khai kỹ thuật, đảm bảo vật tư, thiết bị bảo quản cẩn thận và đầy đủ số lượng.

- Làm, kiểm tra, giám sát tài liệu: báo cáo ngày/tuần/tháng, nhật ký hiện trường, biên bản cuộc họp, bản vẽ xây dựng,...

- Thực hiện các yêu cầu khác sự phân công của cấp trên.

- Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Công trình hoặc các ngành liên quan.

- Có từ 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công công trình dân dụng và công nghiệp.

- Thành thạo đọc bản vẽ, sử dụng phần mềm AutoCAD, MS Project, Excel và các phần mềm chuyên ngành.

- Có kinh nghiệm sắp xếp, tổ chức. Ưu tiên kĩ năng lập biện pháp thi công.

- Kỹ năng quản lý, giám sát, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề tốt.

- Chịu được áp lực công việc, sẵn sàng làm việc tại công trường.

- Thu nhập: Lương từ 16 triệu - 20 triệu/ tháng

- Thưởng cuối năm/ Lương Tháng 13. Thưởng các ngày lễ lớn, sinh nhật, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

- Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, các chế độ ngày lễ tết hàng năm.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến, được tham gia các khóa đào tạo định kỳ nâng cao năng lực, nghiệp vụ tại Công ty.

- Hỗ trợ ăn ca, công tác phí và nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn khác.

