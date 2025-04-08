Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 18 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực

Kỹ sư hiện trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực

Mức lương
9 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 5, Tòa nhà AN GIA, 60 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 9 - 18 Triệu

Mô tả công việc:
• Quản lý thiết kế, Shopdrawing,
• Lập/ quản lý kế hoạch, hướng dẫn/ phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai
thực hiện các công việc trên công trường đảm bảo kế hoạch, tiến độ, mục tiêu thi
công của từng giai đoạn của dự án đã đề ra.
• Tổ chức quản lý, đề nghị vật tư, thiết bị thi công an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
• Tính toán khối lượng, thanh toán với CĐT, thầu phụ, tổ đội
• Lập hồ sơ chất lượng, nghiệm thu, bàn giao
• Báo cáo Công ty

Với Mức Lương 9 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chính quy chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp/Kinh tế xây dựng/Cầu đường.
• Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp trường Đại học Xây dựng, Đại học Kiến trúc, Đại học Giao thông vận tải, Đại học Thủy lợi, Học viện kỹ thuật quân sự.
• Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm thi công trực tiếp.
• Thành thạo nghiệp vụ thi công, đọc hiểu thiết kế bản vẽ thi công các công trình xây dựng, điện, M&E và các lĩnh vực khác liên quan.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà Lotus, Số 2, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

