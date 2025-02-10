Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty TNHH Suncall Technology Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô H1, Khu công nghiệp Thăng Long, Xã Võng La, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Duy trì, vận hành và cải tiến hệ thống ISO 9001:2015;ISO 14001:2015; ISO 45001:2018

2. Cập nhật, quản lý và áp dụng các yêu cầu của khách hàng liên quan đến an toàn, môi trường.

3. Cập nhật & duy trì tuân thủ các yêu cầu của pháp luật và các yêu cầu liên quan khác.

4. Tham gia tiếp các đoàn đánh giá, hỗ trợ, hướng dẫn chuyên gia tiếp cận tới các Phòng ban. Theo dõi, đôn đốc các bộ phân thực hiện các biện pháp khắc phục sau đánh giá

5. Quản lý và vận hành hệ thống an toàn trong sản xuất cũng như người lao động.

6. Cập nhật và phổ biến đến toàn thể người lao động các sự cố nếu có trong tập đoàn.

Thực hiện các công tác khác dưới sự chỉ đạo của cấp quản lý trực tiếp hoặc Ban giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng các ngành Môi trường, Kỹ thuật hoặc các ngành học có liên quan đến ISO, quản lý chất lượng, an toàn, phòng cháy chữa cháy...

2. Kiến thức Am hiểu tiêu chuẩn ISO 9001:2015;ISO 14001:2015; ISO 45001:2018

Có kinh nghiệm xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO.

3. Am hiểu và có kiến thức về hóa chất, làm các đánh giá và báo cáo về hóa chất.

4. Kỹ năng Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

+ Có khả năng sử dụng tiếng Anh

Tại Công Ty TNHH Suncall Technology Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Suncall Technology Việt Nam

