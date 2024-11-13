Tuyển Dự toán công trình Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà N01T2 Khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình

Tiếp nhận và triển khai hồ sơ thông tin dự án. Làm rõ các thông tin chưa đầy đủ, cũng như tính khả thi của các thông tin về vật liệu, tiêu chuẩn của dự án.

Tính toán khối lượng, lập dự toán công trình. Đảm bảo tính toán đủ khối lượng theo bản vẽ và khối lượng dự trù cho các công việc phát sinh.

Lập kế hoạch, tính toán nhu cầu vật tư cho dự án.

Tương tác, phối hợp với các bộ phận và cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ thiết kế được giao.

Thực hiện các công việc khác trong phạm vi công việc theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành Xây dưng, Kinh tế xây dựng.

Sử dụng thành thạo các phầm mềm chuyên ngành : Autocad, Word, Excel, Project ...

Đọc hiểu các tài liệu và bản vẽ bằng Tiếng Anh.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về QS, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kết cấu thép.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, kỹ năng lên kế hoạch và tiến độ thực hiện công việc.

Nhanh nhẹn, năng động, sáng tạo và chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12-17tr

Điều chỉnh lương 1 năm/lần

Thưởng lễ/ tết, lương tháng 13 và thưởng hiệu quả kinh doanh cuối năm

Tham gia du lịch hàng năm

Các chế độ Bảo hiểm đầy đủ

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến.

Có cơ hội làm việc với các khách hàng nước ngoài như: Nhật, Hàn, ...

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Cung câp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam

