Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đồng Nai - Bình Dương - Tây Ninh

Dự toán công trình

- Kiểm soát, cập nhật toàn bộ các khối lượng thực hiện trong quá trình thi công

- Thực hiện thanh quyết toán khối lượng với thầu phụ

- Lưu trữ hồ sơ

- Các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.

- Địa điểm làm việc: dự án tại KCN Thành Thành Công, Phường An Hòa, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, Chuyên ngành xây dựng hoặc tương đương

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công xây dựng

- Đọc hiểu bản vẽ, tính khối lượng nhanh chóng và chính xác, tỉ mỉ...

- Nắm được đơn giá các loại nhân công, vật tư, phân tích được cấu tạo đơn giá.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận theo năng lực + Phụ cấp: Cơm trưa, cơm tối, xăng xe, lưu trú, đồng phục, đào tạo, ...

- BHXH, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Khám sức khỏe định kỳ, chế độ hiếu hỷ, ...

- Thưởng tháng 13, 14, ... và dịp lễ trong năm theo kết quả kinh doanh và chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company

