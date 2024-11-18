Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- Đồng Nai
- Bình Dương
- Tây Ninh
Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kiểm soát, cập nhật toàn bộ các khối lượng thực hiện trong quá trình thi công
- Thực hiện thanh quyết toán khối lượng với thầu phụ
- Lưu trữ hồ sơ
- Các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.
- Địa điểm làm việc: dự án tại KCN Thành Thành Công, Phường An Hòa, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học trở lên, Chuyên ngành xây dựng hoặc tương đương
- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công xây dựng
- Đọc hiểu bản vẽ, tính khối lượng nhanh chóng và chính xác, tỉ mỉ...
- Nắm được đơn giá các loại nhân công, vật tư, phân tích được cấu tạo đơn giá.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: thỏa thuận theo năng lực + Phụ cấp: Cơm trưa, cơm tối, xăng xe, lưu trú, đồng phục, đào tạo, ...
- BHXH, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Khám sức khỏe định kỳ, chế độ hiếu hỷ, ...
- Thưởng tháng 13, 14, ... và dịp lễ trong năm theo kết quả kinh doanh và chính sách công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
