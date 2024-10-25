Tuyển Kỹ Sư Quản Lý Chất Lượng thu nhập 13 - 17 triệu Toàn thời gian tại Nam Định

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam
Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nam Định:
- Nam Định
- Hải Dương
- Hưng Yên ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 17 Triệu
Cập nhật các quy trình thi công, tiêu chuẩn chất lượng thi công
Soạn thảo các hồ sơ chất lượng theo yêu cầu
Nghiệm thu và hoàn chỉnh hồ sơ chất lượng.
Lập và kiểm soát hồ sơ chất lượng, pháp lý dự án;
Lập và quản lý nhật ký thi công
Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành có liên quan;
Kinh nghiệm 2 năm vị trí tương đương;
Ưu tiên ứng viên am hiểu nguyên tắc quản lý chất lượng và các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng
Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 13 - 17 triệu vnđ/tháng + 2 triệu tiền ăn+ nhà ở đầy đủ tiện nghi;
Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định Nhà nước và Quy chế Công ty: phép năm, BHYT, BHXH, BHTNLĐ-BNN, ốm, đau, hiếu, hỉ,...nhiều hoạt động gắn kết CBNV công ty như team building, sinh nhật, 20/10, 8/3, ...;
Chủ động định kỳ xét tăng lương hàng năm, thưởng các dịp lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13 từ 1-6 tháng lương căn cứ vào hiệu quả công việc, mức độ cống hiến, thời gian làm việc,...;
Cơ hội học hỏi, hoàn thiện và phát triển bản thân;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
