Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Glocom làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: 15A Khu đô thị Khang Linh, Đường 2/9, Phường 10, TP. Vũng Tàu, TP Vũng Tàu

Kỹ sư thiết kế cơ khí

• Trực tiếp tham gia vào quá trình bóc tách kỹ thuật, vật tư, phân tích bản vẽ sản phẩm, máy móc theo yêu cầu của khách hàng.

• Thiết kế, triển khai bản vẽ 2D, 3D theo yêu cầu của khách hàng.

• Viết quy trình kỹ thuật (quy trình tháo lắp, bảo dưỡng, nâng hạ...) để hoàn thiện hồ sơ xin permit làm việc từ khách hàng.

• Hỗ trợ phòng Thương mại lên MTO để mua sắm.

• Tư vấn kỹ thuật cho các phòng ban khác.

• Khảo sát khi có yêu cầu từ khách hàng hoặc Ban Giám đốc.

• Tiến hành làm báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu phân công của Ban Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

• Giới tính: Nam

• Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật cơ khí, cơ khí chế tạo máy hoặc các ngành có liên quan.

• Có sự am hiểu về kiến thức cơ khí và khả năng truyền đạt phổ biến thông tin kiến thức cho người khác.

• Có kinh nghiệm từ 1 năm trờ lên chuyên ngành cơ khí.

• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và tiếng anh tương đương Toeic 550 trở lên.

• Biết sử dụng Autocad và các phần mềm khác như: SolidWorks, Inventor,...

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Glocom Thì Được Hưởng Những Gì

• Hưởng mức thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh tương xứng với năng lực.

• Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ Lễ, Phép theo quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

• Thưởng cuối năm, thưởng tất cả các ngày lễ trong năm dựa trên thâm niên công tác.

• Phụ cấp công tác, phụ cấp xăng xe, đồng phục,... hàng tháng, hàng năm.

• Tham gia Bảo hiểm Sức khoẻ Bảo Việt khi công tác trên 1 năm.

• Các chế độ đãi ngộ khác: Du lịch hàng năm, sinh nhật, hiếu, hỷ... theo quy định của Công ty.

• Chế độ nâng lương theo năng lực.

• Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cởi mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Glocom

