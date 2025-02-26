Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Glocom làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Glocom
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Glocom

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu: 15A Khu đô thị Khang Linh, Đường 2/9, Phường 10, TP. Vũng Tàu, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Trực tiếp tham gia vào quá trình bóc tách kỹ thuật, vật tư, phân tích bản vẽ sản phẩm, máy móc theo yêu cầu của khách hàng.
• Thiết kế, triển khai bản vẽ 2D, 3D theo yêu cầu của khách hàng.
• Viết quy trình kỹ thuật (quy trình tháo lắp, bảo dưỡng, nâng hạ...) để hoàn thiện hồ sơ xin permit làm việc từ khách hàng.
• Hỗ trợ phòng Thương mại lên MTO để mua sắm.
• Tư vấn kỹ thuật cho các phòng ban khác.
• Khảo sát khi có yêu cầu từ khách hàng hoặc Ban Giám đốc.
• Tiến hành làm báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nam
• Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật cơ khí, cơ khí chế tạo máy hoặc các ngành có liên quan.
• Có sự am hiểu về kiến thức cơ khí và khả năng truyền đạt phổ biến thông tin kiến thức cho người khác.
• Có kinh nghiệm từ 1 năm trờ lên chuyên ngành cơ khí.
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và tiếng anh tương đương Toeic 550 trở lên.
• Biết sử dụng Autocad và các phần mềm khác như: SolidWorks, Inventor,...

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Glocom Thì Được Hưởng Những Gì

• Hưởng mức thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh tương xứng với năng lực.
• Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ Lễ, Phép theo quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.
• Thưởng cuối năm, thưởng tất cả các ngày lễ trong năm dựa trên thâm niên công tác.
• Phụ cấp công tác, phụ cấp xăng xe, đồng phục,... hàng tháng, hàng năm.
• Tham gia Bảo hiểm Sức khoẻ Bảo Việt khi công tác trên 1 năm.
• Các chế độ đãi ngộ khác: Du lịch hàng năm, sinh nhật, hiếu, hỷ... theo quy định của Công ty.
• Chế độ nâng lương theo năng lực.
• Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cởi mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Glocom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 15A Khu Đô Thị Khang Linh, Đường 2/9, Phường 10, TP Vũng Tàu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

