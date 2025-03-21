Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty CP Clean Energy Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD

Công ty CP Clean Energy Holding là Nhà thầu EPC các dự án điện mặt trời cho các Quỹ đầu tư và Nhà đầu tư trong và ngoài nước. Công ty đang cần tuyển kỹ sư thiết kế và giám sát thi công các dự án điện mặt trời áp mái nhà máy làm việc tại các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ ... và văn phòng Công ty tại Tp Hồ Chí Minh

Nội dung công việc:

- Phối hợp với Công ty kiểm tra và nhận vật tư về Công trường;

- Phối hợp với đơn vị thi công, triển khai thi công theo bản vẽ;

- Giám sát thi công;

- Gửi báo cáo ngày cho các bộ phận và đơn vị liên quan;

- Tham gia xử lý các công việc phát sinh tại công trường.