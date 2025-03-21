Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty CP Clean Energy Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Công Ty CP Clean Energy Holding
- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 500 - 1 USD
Công ty CP Clean Energy Holding là Nhà thầu EPC các dự án điện mặt trời cho các Quỹ đầu tư và Nhà đầu tư trong và ngoài nước. Công ty đang cần tuyển kỹ sư thiết kế và giám sát thi công các dự án điện mặt trời áp mái nhà máy làm việc tại các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ ... và văn phòng Công ty tại Tp Hồ Chí Minh
Nội dung công việc:
- Phối hợp với Công ty kiểm tra và nhận vật tư về Công trường;
- Phối hợp với đơn vị thi công, triển khai thi công theo bản vẽ;
- Giám sát thi công;
- Gửi báo cáo ngày cho các bộ phận và đơn vị liên quan;
- Tham gia xử lý các công việc phát sinh tại công trường.
Với Mức Lương 500 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đọc được bản vẽ và sử dụng thông thạo vi tính văn phòng;
- Có tinh thần trách nhiệm và học hỏi cao;
- Có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về lĩnh vực điện mặt trời hoặc điện công nghiệp;
- Sẵn sàng đi công trường ngắn ngày trên cả nước.
Tại Công Ty CP Clean Energy Holding Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Clean Energy Holding
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
