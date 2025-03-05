Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty Cổ phần xây dựng TEG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Thiết kế được dự án từ cấp 2 trở lên

- Triển khai tính toán, thể hiện bản vẽ, bóc khối lượng thiết kế hệ thống điện và điện nhẹ

- Phối hợp thiết kế với các nhân sự khác trong team để hoàn thành công việc

- Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp quản lý

- Các nhân sự có ưu tiên triển khai các hệ thống điện nhẹ (mạng thoại, CCTV, Access control, BMS,…)

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong thiết kế Điện, ưu tiên ứng viên Điện nhẹ

- Nhiệt tình với công việc và có khả năng làm thêm giờ nếu cần.

- Kiến thức chuyên ngành: Biết đọc các bản vẽ, thuyết minh, bảng tính, Spec liên quan phục vụ công việc

Tại Công ty Cổ phần xây dựng TEG Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cởi mở.

- Có cơ hội thăng tiến theo năng lực.

- Đảm bảo đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT ....

- Thưởng các ngày lễ, tết, Outting, du lịch hè hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần xây dựng TEG

