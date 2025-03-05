Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty Cổ phần xây dựng TEG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Công ty Cổ phần xây dựng TEG
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 21 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
- Thiết kế được dự án từ cấp 2 trở lên
- Triển khai tính toán, thể hiện bản vẽ, bóc khối lượng thiết kế hệ thống điện và điện nhẹ
- Phối hợp thiết kế với các nhân sự khác trong team để hoàn thành công việc
- Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp quản lý
- Các nhân sự có ưu tiên triển khai các hệ thống điện nhẹ (mạng thoại, CCTV, Access control, BMS,…)
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành liên quan.
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong thiết kế Điện, ưu tiên ứng viên Điện nhẹ
- Nhiệt tình với công việc và có khả năng làm thêm giờ nếu cần.
- Kiến thức chuyên ngành: Biết đọc các bản vẽ, thuyết minh, bảng tính, Spec liên quan phục vụ công việc
Tại Công ty Cổ phần xây dựng TEG Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cởi mở.
- Có cơ hội thăng tiến theo năng lực.
- Đảm bảo đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT ....
- Thưởng các ngày lễ, tết, Outting, du lịch hè hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần xây dựng TEG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
