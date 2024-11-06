Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu công trình Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu công trình Với Mức Lương Thỏa thuận
Phối hợp với Bộ phận phát triển mặt bằng lập đề cương khảo sát, lập báo cáo khảo sát, nghiệm thu khảo sát.
Thiết kế kết cấu công trình, bảng tính, bản vẽ chi tiết, thuyết minh, khối lượng, dự toán, nghiệm thu hồ sơ thiết kế.
Báo cáo phương án, giải trình và bảo vệ hồ sơ khảo sát, thiết kế.
Các công việc khác liên quan theo chỉ đạo của cấp trên.
Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng cầu đường hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Ứng viên có các chứng chỉ về thiết kế, giám sát, định giá, đấu thầu, chỉ huy trưởng, an toàn lao động,... là một lợi thế.
Có 1 - 3 năm kinh nghiệm tham gia giám sát, thiết kế, thi công các dự án xây dựng dân dụng, công nghiệp có quy mô tương đương.
Thông thạo các phần mềm: Autocad, Sap , Etab, MS office, ...
Am hiểu luật xây dựng và các văn bản pháp lý , tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến khảo sát, thiết kế.
Trung thực, có khả năng chịu áp lực, kỹ năng làm việc độc lập, phối hợp nhóm, trung thực, làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm.
Ưu tiên ứng viên có khả năng tiếng Anh tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn theo năng lực.
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Pháp luật: BHYT, BHXH, BHTN, BH tai nạn 24/24.
Được đào tạo nghiệp vụ từ cơ bản đến nâng cao.
Nhiều cơ hội thăng tiến tốt.
Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
