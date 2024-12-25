Tuyển Kỹ sư thiết kế CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL PHÚ YÊN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company làm việc tại Phú Yên thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Yên: - Phú Yên, Huyện Phù Yên

- Thực hiện toàn trình công tác kinh doanh dự án từ Tiếp xúc tìm kiếm khách hàng, tư vấn, khảo sát, thiết kế, bóc tách, báo giá, đàm phán hợp đồng, ký hợp đồng, thu tiền, chăm sóc khách hàng sau bán.

- Hỗ trợ lực lượng kinh doanh tại Trung tâm huyện tiếp xúc, tiềm kiếm dự án, chào giá, đấu thầu, ký hợp đồng...

- Kỹ năng quan hệ đối tác như chủ đầu tư, đối tác, nhà thầu phụ.

- Số lượng: 01; Nam, độ tuổi: ≤ 28 tuổi.

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Điện - điện tử, nhiệt lạnh, xây dựng, kiến trúc, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, tự động hóa.

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trở lên.

- Sử dựng thành thạo các phần mềm liên quan công việc:

Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL PHÚ YÊN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng thưởng theo SXKD quý, năm

Lương từ 10- 20 triệu đồng

Hưởng các chế độ phúc lợi theo qui định nhà nước và chính sách công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL PHÚ YÊN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company

