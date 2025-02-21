Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty TNHH Cơ Khí Vimech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Vimech
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 137 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Thiết kế máy, jig, đồ gá, hệ thống tự động hoá, dây chuyền sản xuất
- Bóc tách bản vẽ chi tiết, lập quy trình công nghệ gia công
- Tính toán, lựa chọn các thiết bị, linh kiện cho giải pháp, lập danh sách vật tư...
- Tham gia lắp ráp, cân chỉnh, đánh giá thiết bị, máy cơ khí
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm về máy tự động hóa.
- Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế 2D, 3D (Autocad, Catia, SolidWork...).
- Tốt nghiệp các ngành cơ điện tử,cơ khí - chế tạo máy...
- Chịu được áp lực công việc, có thể đi công tác, làm thêm giờ theo yêu cầu của công việc;
CƠ HỘI VÀ QUYỀN LỢI:
- Thu nhập từ 10 -20 triệu (xét tăng lương 2 lần/ năm);
- Làm việc từ T2-T6 và 2 thứ bảy trong tháng;
- Thưởng định kỳ, lễ tết, sinh nhật, thăm quan nghỉ mát hàng năm;
- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của Nhà nước;
Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Vimech Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Vimech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
