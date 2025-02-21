Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty TNHH Cơ Khí Vimech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 137 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Kỹ sư thiết kế

- Thiết kế máy, jig, đồ gá, hệ thống tự động hoá, dây chuyền sản xuất

- Bóc tách bản vẽ chi tiết, lập quy trình công nghệ gia công

- Tính toán, lựa chọn các thiết bị, linh kiện cho giải pháp, lập danh sách vật tư...

- Tham gia lắp ráp, cân chỉnh, đánh giá thiết bị, máy cơ khí

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm về máy tự động hóa.

- Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế 2D, 3D (Autocad, Catia, SolidWork...).

- Tốt nghiệp các ngành cơ điện tử,cơ khí - chế tạo máy...

- Chịu được áp lực công việc, có thể đi công tác, làm thêm giờ theo yêu cầu của công việc;

CƠ HỘI VÀ QUYỀN LỢI:

- Thu nhập từ 10 -20 triệu (xét tăng lương 2 lần/ năm);

- Làm việc từ T2-T6 và 2 thứ bảy trong tháng;

- Thưởng định kỳ, lễ tết, sinh nhật, thăm quan nghỉ mát hàng năm;

- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của Nhà nước;

CƠ HỘI VÀ QUYỀN LỢI:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Vimech

