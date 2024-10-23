Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VITECCONS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác thiết kế hệ thống ACMV cho các dự án của công ty

Tính toán, kiểm tra thiết kế hệ thống ACMV khi có yêu cầu của BCH Công trình

Kiểm tra, đề xuất VE cho hệ thống ACMV khi có yêu cầu của Phòng đấu thầu

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương

Hiểu biết về hệ thống ACMV

Có kinh nghiệm về thiết kế

Thành thạo các phần mềm chuyên dụng phục vụ công viêc: Autocad, Office,.. và các phần mềm tính toán chuyên ngành

Đọc hiểu Tiếng Anh chuyên ngành

Cẩn thận, tỉ mỉ

Chịu được áp lực công việc

Có kỹ năng giao tiếp, Hòa đồng, vui vẻ, hợp tác

Có kỹ năng phân tích

Tinh thần làm việc nhóm hoặc độc lập tùy theo thực tế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VITECCONS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước và theo chính sách của công ty. Chính sách lương thưởng cạnh tranh, trao đổi chi tiết tại buổi phỏng vấn. Xét điều chỉnh lương định kỳ theo năng lực làm việc. Được đào tạo, quy hoạch vào đội ngũ quản lý kế thừa với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp. Hỗ trợ bữa ăn và nhà ở theo BCH công trường. Du lịch, Team building, khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe toàn diện (mua riêng) cho CBNV.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước và theo chính sách của công ty.

Chính sách lương thưởng cạnh tranh, trao đổi chi tiết tại buổi phỏng vấn.

Xét điều chỉnh lương định kỳ theo năng lực làm việc.

Được đào tạo, quy hoạch vào đội ngũ quản lý kế thừa với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Hỗ trợ bữa ăn và nhà ở theo BCH công trường.

Du lịch, Team building, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe toàn diện (mua riêng) cho CBNV.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VITECCONS Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin