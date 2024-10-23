Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VITECCONS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VITECCONS Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Miền Nam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện công tác thiết kế hệ thống ACMV cho các dự án của công ty
Tính toán, kiểm tra thiết kế hệ thống ACMV khi có yêu cầu của BCH Công trình
Kiểm tra, đề xuất VE cho hệ thống ACMV khi có yêu cầu của Phòng đấu thầu
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương
Hiểu biết về hệ thống ACMV
Có kinh nghiệm về thiết kế
Thành thạo các phần mềm chuyên dụng phục vụ công viêc: Autocad, Office,.. và các phần mềm tính toán chuyên ngành
Đọc hiểu Tiếng Anh chuyên ngành
Cẩn thận, tỉ mỉ
Chịu được áp lực công việc
Có kỹ năng giao tiếp, Hòa đồng, vui vẻ, hợp tác
Có kỹ năng phân tích
Tinh thần làm việc nhóm hoặc độc lập tùy theo thực tế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VITECCONS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước và theo chính sách của công ty. Chính sách lương thưởng cạnh tranh, trao đổi chi tiết tại buổi phỏng vấn. Xét điều chỉnh lương định kỳ theo năng lực làm việc. Được đào tạo, quy hoạch vào đội ngũ quản lý kế thừa với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp. Hỗ trợ bữa ăn và nhà ở theo BCH công trường. Du lịch, Team building, khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe toàn diện (mua riêng) cho CBNV.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước và theo chính sách của công ty.
Chính sách lương thưởng cạnh tranh, trao đổi chi tiết tại buổi phỏng vấn.
Xét điều chỉnh lương định kỳ theo năng lực làm việc.
Được đào tạo, quy hoạch vào đội ngũ quản lý kế thừa với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Hỗ trợ bữa ăn và nhà ở theo BCH công trường.
Du lịch, Team building, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe toàn diện (mua riêng) cho CBNV.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VITECCONS Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
