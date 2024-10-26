Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH OMI VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH OMI VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH OMI VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
CÔNG TY TNHH OMI VIETNAM

Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY TNHH OMI VIETNAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đông Anh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tham gia vào quá trình thiết kế, phát triển sản phẩm cơ khí, tự động hóa theo yêu cầu của khách hàng hoặc dự án. Sử dụng các phần mềm CAD/CAM để thiết kế, mô hình hóa sản phẩm, tạo bản vẽ kỹ thuật. Thiết kế chi tiết máy, jig, hệ thống cơ khí tự động hóa Thiết kế 3D, bóc tách bản vẽ 2D cụ thể hoá các ý tưởng và giải pháp trong sản xuất công nghiệp. Thiết kế bóc tách và lên danh mục vật tư cần dùng cho dự án, dự toán dự án. Phân tích, đánh giá khả năng sản xuất, tính toán chi phí, tối ưu hóa thiết kế. Chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật cho sản xuất. Hỗ trợ kỹ thuật cho quá trình sản xuất, lắp ráp sản phẩm. Tham gia vào các dự án nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Tham gia vào quá trình thiết kế, phát triển sản phẩm cơ khí, tự động hóa theo yêu cầu của khách hàng hoặc dự án.
Sử dụng các phần mềm CAD/CAM để thiết kế, mô hình hóa sản phẩm, tạo bản vẽ kỹ thuật.
Thiết kế chi tiết máy, jig, hệ thống cơ khí tự động hóa
Thiết kế 3D, bóc tách bản vẽ 2D cụ thể hoá các ý tưởng và giải pháp trong sản xuất công nghiệp.
Thiết kế bóc tách và lên danh mục vật tư cần dùng cho dự án, dự toán dự án.
Phân tích, đánh giá khả năng sản xuất, tính toán chi phí, tối ưu hóa thiết kế.
Chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật cho sản xuất.
Hỗ trợ kỹ thuật cho quá trình sản xuất, lắp ráp sản phẩm.
Tham gia vào các dự án nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí, Tự động hóa hoặc các ngành nghề liên quan. Nắm vững kiến thức cơ bản về cơ khí, vật liệu, chế tạo máy. Sử dụng thành thạo các phần mềm CAD/CAM như AutoCAD, Solidworks, Inventor, CATIA,... Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, lập tài liệu kỹ thuật. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ. Có khả năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí, Tự động hóa hoặc các ngành nghề liên quan.
Nắm vững kiến thức cơ bản về cơ khí, vật liệu, chế tạo máy.
Sử dụng thành thạo các phần mềm CAD/CAM như AutoCAD, Solidworks, Inventor, CATIA,...
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, lập tài liệu kỹ thuật.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.
Có khả năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình.

Tại CÔNG TY TNHH OMI VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OMI VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH OMI VIETNAM

CÔNG TY TNHH OMI VIETNAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 806 Tòa nhà TALICO, số 22 phố Hồ Giám, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

