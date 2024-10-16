Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HÂN CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HÂN CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HÂN CƯỜNG
Ngày đăng tuyển: 16/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HÂN CƯỜNG

Kỹ sư thiết kế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HÂN CƯỜNG

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 1277 Đ, Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tham gia vào quá trình Khảo Sát nhà xưởng, Đo đạc hiện trạng mái nhà xưởng, khu vực tủ điện, Xin thông tin của khách hàng. Sử dụng phần mềm Autocad để vẽ bản vẽ kỹ thuật, thiết kế chi tiết, bản vẽ lắp ráp, bản vẽ thi công. Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thiện bản vẽ thiết kế, đảm bảo tính chính xác, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu kỹ thuật. Tham gia vào quá trình kiểm tra, đánh giá, sửa đổi bản vẽ thiết kế trước khi đưa vào thi công. Hỗ trợ kỹ thuật cho các bộ phận thi công, lắp đặt, vận hành sản phẩm, công trình.
Tham gia vào quá trình Khảo Sát nhà xưởng, Đo đạc hiện trạng mái nhà xưởng, khu vực tủ điện, Xin thông tin của khách hàng.
Sử dụng phần mềm Autocad để vẽ bản vẽ kỹ thuật, thiết kế chi tiết, bản vẽ lắp ráp, bản vẽ thi công.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thiện bản vẽ thiết kế, đảm bảo tính chính xác, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.
Tham gia vào quá trình kiểm tra, đánh giá, sửa đổi bản vẽ thiết kế trước khi đưa vào thi công.
Hỗ trợ kỹ thuật cho các bộ phận thi công, lắp đặt, vận hành sản phẩm, công trình.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, Tử tế, Cầu tiến. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí, Điện, Tự động hóa, Xây Dựng, Giao thông vận tải hoặc các ngành nghề liên quan. Nắm vững kiến thức cơ bản về thiết kế cơ khí, điện, tự động hóa. Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad. Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, sử dụng các tài liệu kỹ thuật. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ, ham học hỏi.
Trung thực, Tử tế, Cầu tiến.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí, Điện, Tự động hóa, Xây Dựng, Giao thông vận tải hoặc các ngành nghề liên quan.
Nắm vững kiến thức cơ bản về thiết kế cơ khí, điện, tự động hóa.
Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad.
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, sử dụng các tài liệu kỹ thuật.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HÂN CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam. Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo. Được hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn của công ty.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.
Được hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HÂN CƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HÂN CƯỜNG

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HÂN CƯỜNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: NV 1-1 lô 12 Dự án xây dựng khu nhà ở quận Hoàng Mai, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-thiet-ke-thu-nhap-15-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job212838
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Hạn nộp: 07/10/2025
Hồ Chí Minh Tây Ninh Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Khang Minh
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Khang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Khang Minh
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Building Information Modeling
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty TNHH Building Information Modeling làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Building Information Modeling
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cbc - Civil & Building Construction
Tuyển Kỹ sư thiết kế Cbc - Civil & Building Construction làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD
Cbc - Civil & Building Construction
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KAIKO
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN KAIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KAIKO
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 106 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 196 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM G Collcet
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM G Collcet
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Hạn nộp: 07/10/2025
Hồ Chí Minh Tây Ninh Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Khang Minh
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Khang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Khang Minh
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Building Information Modeling
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty TNHH Building Information Modeling làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Building Information Modeling
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cbc - Civil & Building Construction
Tuyển Kỹ sư thiết kế Cbc - Civil & Building Construction làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD
Cbc - Civil & Building Construction
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KAIKO
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN KAIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KAIKO
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty cổ phần HCT E&C làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty cổ phần HCT E&C
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Thang máy Fujialpha làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Thang máy Fujialpha
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel Pro Company
700 - 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KỸ THUẬT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KỸ THUẬT VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
13 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 26 Triệu Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma Pro Company
17 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ THUẬN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ THUẬN PHÁT
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ ĐẠI AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ ĐẠI AN
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 Triệu Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư
1.3 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 4 USD CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS
Tới 4 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty TNHH Hợp Tác Phát Triển Nguồn Nhân Lực Winwinjapan làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công Ty TNHH Hợp Tác Phát Triển Nguồn Nhân Lực Winwinjapan
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH MINH TRÍ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY TNHH MINH TRÍ VIỆT NAM
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần tập đoàn cơ điện Phương Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty Cổ phần tập đoàn cơ điện Phương Linh
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ANJIEXIN (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ANJIEXIN (VIỆT NAM)
17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC E:SPACE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,100 USD CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC E:SPACE
Tới 1,100 USD Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần tổng hợp Thanh Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần tổng hợp Thanh Hà
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH MINH TRÍ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH MINH TRÍ VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty CP Tư Vấn Công Nghệ, Thiết Bị Và Kiểm Định Xây Dựng - Coninco làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD Công Ty CP Tư Vấn Công Nghệ, Thiết Bị Và Kiểm Định Xây Dựng - Coninco
1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN MEDIA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm