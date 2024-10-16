Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HÂN CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1277 Đ, Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tham gia vào quá trình Khảo Sát nhà xưởng, Đo đạc hiện trạng mái nhà xưởng, khu vực tủ điện, Xin thông tin của khách hàng.

Sử dụng phần mềm Autocad để vẽ bản vẽ kỹ thuật, thiết kế chi tiết, bản vẽ lắp ráp, bản vẽ thi công.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thiện bản vẽ thiết kế, đảm bảo tính chính xác, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

Tham gia vào quá trình kiểm tra, đánh giá, sửa đổi bản vẽ thiết kế trước khi đưa vào thi công.

Hỗ trợ kỹ thuật cho các bộ phận thi công, lắp đặt, vận hành sản phẩm, công trình.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, Tử tế, Cầu tiến.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí, Điện, Tự động hóa, Xây Dựng, Giao thông vận tải hoặc các ngành nghề liên quan.

Nắm vững kiến thức cơ bản về thiết kế cơ khí, điện, tự động hóa.

Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad.

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, sử dụng các tài liệu kỹ thuật.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HÂN CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.

Được hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HÂN CƯỜNG

