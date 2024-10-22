Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
- Hà Nội: KĐT Đại Kim, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Khảo sát thu thập thông tin, tài liệu của dự án xử lý nước, môi trường.
Đề xuất Phương án công nghệ các công trình xử lý nước (nước thải, Nước cấp, khí thải).
Thiết kế Công nghệ cho các công trình xử lý nước/môi trường bao gồm cả thuyết minh, bản vẽ 3D, 2D.
Thống kê chi tiết thiết bị chính và bóc khối lượng vật tư phụ kiện.
Lựa chọn các sản phẩm, vật tư, thiết bị phù hợp với yêu cầu từng dự án
Các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng chi tiết:
Yêu cầu khác
Biết vẽ là một ưu thế. Sử dụng thành thạo: Autocad, Microsoft Excel, Word, Powerpoint. Ưu tiên với các phần mềm hỗ trợ khác.Nhanh nhẹn, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc được giao; Am hiểu sâu về lựa chọn thông số các sản phẩm Vật tư - Thiết bị công nghệ môi trường trong Xử lý nước thải và xử lý nước sạch. Kỹ năng giao tiếp tốt; Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập; Chịu được áp lực cao trong công việc; Sức khỏe tốt.
Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 12.000.000đ - 20.000.000đ, tùy kinh nghiệm và năng lực của bản thân
Giờ làm việc 08h00 – 17h00 (nghỉ trưa 1h). Nghỉ chủ nhật, nghỉ Thứ 7 cách tuần nghỉ các ngày Lễ, tết, phép...
Đóng BHXH sau thời gian thử việc
Phụ cấp ăn trưa 25.000đ/ngày làm việc
Thưởng các dịp lễ, tết, lương 13...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
