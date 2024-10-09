Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinalinks làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Như Tiếp, Long Biên, Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

• Triển khai bản vẽ thiết kế công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật

• Nghiên cứu quy trình thực hiện dự án và các nhiệm vụ chuyên môn liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học/cao đẳng giao thông vận tải, xây dựng kiến, trúc hoặc các chuyên ngành có liên quan.

• Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên dụng.

• Có chứng chỉ hành nghề thiết kế là một lợi thế.

• Yêu thích công việc thiết kế và công tác chuẩn bị dự án, mong muốn được phát triển nghề nghiệp hoặc làm cầu nối làm các công việc khác từ thiết kế.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinalinks Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức thu nhập hấp dẫn tương xứng với năng lực

• Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, phát huy mọi khả năng của bản thân, nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp.

• Được hưởng các chế độ thưởng, nghỉ lễ tết theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy chế của công ty.

• Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành, khám sức khỏe định kỳ.

• Có chế độ đãi ngộ hợp lý đối với nhân viên có năng lực và gắn bó lâu dài với công ty.

• Được đào tạo nghề nghiệp, chuyên môn. Được làm nhiều công việc đa dạng, tiếp cận công việc phong phú.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinalinks

