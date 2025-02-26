Tuyển Kỹ sư thiết kế Cty CP Xây Dựng & Thương Mại Đông Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Kỹ sư thiết kế Cty CP Xây Dựng & Thương Mại Đông Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Cty CP Xây Dựng & Thương Mại Đông Sơn
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
Cty CP Xây Dựng & Thương Mại Đông Sơn

Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Cty CP Xây Dựng & Thương Mại Đông Sơn

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CT4 Vimeco Tower, Nguyễn Chánh, Lô H1 khu đô thị Trung Hòa, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

• Thiết kế và kiểm soát bản vẽ cơ sở, bản vẽ chi tiết công trình kết cấu cho các dự án dân dụng và công nghiệp. Hoàn tất hồ sơ hoàn công đóng dự án.
• Áp dụng các quy tắc và tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp vào trong thiết kế, phác thảo bản vẽ, chỉ dẫn kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến kết cấu công trình.
• Nghiên cứu hồ sơ khảo sát địa chất để đưa ra phương án móng hợp lý.
• Phân tích lựa chọn để đưa ra phương án kết cấu ổn định, đủ khả năng chịu lực và tiết kiệm chi phí.
• Phối hợp với các bộ môn liên quan (địa chất, kiến trúc, M&E, dự toán) đảm bảo hồ sơ thống nhất.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan.
• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm.
• Sử dụng Etabs, Sap, Safe, AutoCad, Exel, các phần mềm khác liên quan công việc.
• Sẵn sàng đi công tác, phối hợp với công trường khi có yêu cầu.
• Chi tiết trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.
QUYỀN LỢI:
- Lương: từ 15 - 25 triệu/tháng. Có thể thỏa thuận tùy theo năng lực
- Làm việc 8 tiếng/ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và 3 ngày thứ Bảy trong tháng. (Nếu tăng ca do yêu cầu công việc sẽ có lương làm thêm giờ theo quy định Công ty)

Tại Cty CP Xây Dựng & Thương Mại Đông Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty CP Xây Dựng & Thương Mại Đông Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Cty CP Xây Dựng & Thương Mại Đông Sơn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3, CT4 Vimeco, Nguyễn Chánh, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

