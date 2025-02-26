Tuyển Kỹ sư thiết kế Cty CP Xây Dựng & Thương Mại Đông Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT4 Vimeco Tower, Nguyễn Chánh, Lô H1 khu đô thị Trung Hòa, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

• Thiết kế và kiểm soát bản vẽ cơ sở, bản vẽ chi tiết công trình kết cấu cho các dự án dân dụng và công nghiệp. Hoàn tất hồ sơ hoàn công đóng dự án.

• Áp dụng các quy tắc và tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp vào trong thiết kế, phác thảo bản vẽ, chỉ dẫn kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến kết cấu công trình.

• Nghiên cứu hồ sơ khảo sát địa chất để đưa ra phương án móng hợp lý.

• Phân tích lựa chọn để đưa ra phương án kết cấu ổn định, đủ khả năng chịu lực và tiết kiệm chi phí.

• Phối hợp với các bộ môn liên quan (địa chất, kiến trúc, M&E, dự toán) đảm bảo hồ sơ thống nhất.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan.

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm.

• Sử dụng Etabs, Sap, Safe, AutoCad, Exel, các phần mềm khác liên quan công việc.

• Sẵn sàng đi công tác, phối hợp với công trường khi có yêu cầu.

• Chi tiết trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

QUYỀN LỢI:

- Lương: từ 15 - 25 triệu/tháng. Có thể thỏa thuận tùy theo năng lực

- Làm việc 8 tiếng/ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và 3 ngày thứ Bảy trong tháng. (Nếu tăng ca do yêu cầu công việc sẽ có lương làm thêm giờ theo quy định Công ty)

