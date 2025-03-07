Tuyển Kỹ sư thiết kế CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ NỘI - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 25 Triệu

Mức lương 22 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 22 - 25 Triệu

- Tính toán thiết kế, làm bản vẽ thi công, bản vẽ hoàn công các hệ thống cơ điện trên phần mềm autocad.

- Bóc tách khối lượng, lên dự toán chào thầu, đảm bảo tính cạnh tranh với các đối thủ và mức lợi nhuận cho CNCT, TCT.

- Bóc tách, dự trù khối lượng thiết bị, vật tư, dụng cụ thi công cho việc triển khai thi công dự án.

- Lập tiến độ thi công, biện pháp thi công và tổ chức triển khai thi công các hạng mục cơ điện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu. Giám sát, kiểm tra, đánh giá chất lượng, tiến độ thi công dự án.

Có các phương án xử lý phù hợp, kịp thời

- Phối hợp với các đơn vị liên quan chốt phương án thiết kế và thi công tối ưu nhất cho dự án, cũng như thống nhất những điều chỉnh, thay đổi

Với Mức Lương 22 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ độ tuổi dưới 30

Ưu tiên các cá nhân Có chuyên môn và kiến thức về Năng Lượng mặt trời

Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành: Điện - điện tử, nhiệt lạnh, xây dựng, kiến trúc, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, tự động hóa hoặc các chuyên ngành khác tương đương

Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ NỘI - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập từ 22.000.000 đồng – 25.000.000 đồng/tháng

Tháng lương thứ 13, 14.

Phúc lợi, thưởng các ngày lễ, Tết 48.000.000 đồng/năm

Có phụ cấp ăn trưa, điện thoại: 930.000 đồng/tháng

Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Có cơ hội được phát triển bản thân

Thưởng các dịp Lễ, thưởng quý, năm theo hiệu quả công việc.

Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

Có cơ hội được tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp của Công ty,....

Viettel Construction tuyệt đối không thu bất cứ khoản tiền nào của ứng viên khi nộp hồ sơ, tham gia dự tuyển và khi vào làm việc tại Viettel Construction nếu trúng tuyển

“Khi ứng tuyển vào Viettel Construction, ứng viên phải cam kết các hồ sơ cá nhân cung cấp như Bằng cấp, Chứng chỉ hành nghề...đúng thông tin thật. Trường hợp rà xoát phát hiện ứng viên sử dụng hồ sơ giả sẽ xử lý theo Quy định Tổng Công ty”

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ NỘI - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin