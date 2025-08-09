Tuyển Kỹ sư thiết kế Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 25 USD

Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel Pro Company
Ngày đăng tuyển: 09/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel Pro Company

Mức lương
700 - 25 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Viettel 20 tầng, Khu CNC Hòa Lạc, Thạch Thấ, Thạch Thất, Huyện Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 700 - 25 USD

Thiết kế hệ thống FPGA, đưa ra yêu cầu thiết kế các IP core trong hệ thống và có năng lực triển khai thực hiện công việc cho các kỹ sư, kỹ sư chính.
Hiện thực hóa các các thuật toán xử lý số, xử lý tín hiệu và các giao thức truyền dữ liệu sử dụng ngôn ngữ mô tả phần cứng HDL (VHDL/VerilogHDL)
Mô phỏng và xác minh thiết kế FPGA bằng các công cụ chuyên dụng nhằm đảm bảo chức năng và hiệu năng đáp ứng yêu cầu của dự án.
Đề xuất các nền tảng công nghệ (platform) để thiết kế FPGA cho một hoặc nhiều sản phẩm.
Thiết lập các yêu cầu, xây dựng quy trình, quy định trong thiết kế, phát triển FPGA.
Xây dựng các giải pháp test chức năng, test tích hợp, kiểm thử các hệ thống có sử dụng FPGA. Đánh giá, phản biện và tối ưu hệ thống giải thuật và luồng xử lý dữ liệu trong hệ thống FPGA.

Với Mức Lương 700 - 25 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đối với sinh viên mới ra trường:
Đam mê lĩnh vực thiết kế FPGA
Tốt nghiệp Đại học chính quy loại Khá trở lên chuyên ngành: Khoa học máy tính, Điện tử viễn thông,...hoặc các chuyên ngành kỹ thuật khác liên quan.
Có kiến thức đào tạo cơ bản về thiết kế logic số, thiết kế mạch số, mạch điều khiển.
Có hiểu biết cơ bản về kiến trúc máy tính nhúng trên nền tảng FPGA.
Có khả năng chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm và có khả năng làm việc nhóm.
Có khả năng đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh và giao tiếp được bằng tiếng Anh là một lợi thế. Yêu cầu tiếng Anh TOEIC từ 550 trở lên hoặc có chứng chỉ tương đương.
Đối với ứng viên có kinh nghiệm:
Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc với các hệ thống FPGA cho các sản phẩm riêng biệt.
Có tư duy logic, phân tích yêu cầu và giải quyết vấn đề.
Có hiểu biết rất sâu sắc về các công nghệ thiết kế/xu hướng công nghệ thiết kế FPGA
Có khả năng đọc hiểu thiết kế chi tiết và ý nghĩa của các chỉ số trong thiết kế.
Có khả năng xây dựng bài đo, phương pháp đánh giá; phương pháp debug lỗi trong quá trình lập trình, kiểm thử sản phẩm.
Có khả năng phân tích và xây dựng yêu cầu thiết kế chi tiết; đề xuất thiết kế cho các lõi xử lý.

Tại Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Đối với ứng viên có kinh nghiệm thu nhập đàm phán trên năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên. Đối với Fresher, theo quy định của Tập đoàn, được xem xét tăng lương 3 tháng 1 lần.
Được hưởng các khoản quà, thưởng lễ tết, nghỉ mát hỗ trợ ăn trưa, điện thoại và các chế độ thưởng theo đóng góp, mức độ thành công của các sản phẩm nghiên cứu.
Được hưởng 27 ngày nghỉ hưởng nguyên lương trong năm bao gồm 12 ngày nghỉ phép, 11 ngày nghỉ lễ tết, 3 ngày nghỉ mát và 1 ngày sáng tạo hàng năm.
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT và BHTN theo Quy định và chế độ bảo hiểm riêng của Tập đoàn Viettel.
Được trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các sản phẩm công nghệ cao trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng; các sản phẩm có định hướng nghiên cứu dài hạn.
Có cơ hội được làm việc cùng với nhiều chuyên gia, đối tác nước ngoài, tham gia các hội nghị khoa học quốc tế trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel Pro Company

Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 380 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội/Tầng 40, Keangnam Landmark 72 tầng, Hà Nội

