Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam
- Hà Nam: Lô CN9 và CN10, KCN hỗ trợ Đồng Văn III, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam, Duy Tiên
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Trước khi bước vào giai đoạn sản xuất thử nghiệm, chuẩn bị các cuộc họp liên quan
Theo dõi và nắm rõ tiến độ sản xuất, điều chỉnh kế hoạch chạy thử chuyền/máy móc cũng như vận chuyển đồng thời báo cáo lại cho khách hàng bằng tiếng Anh trong quá trình họp.
Sau quá trình thử nghiệm, tiếp tục theo dõi cũng như làm việc với phía nhà máy và nhóm nghiên cứu cho đến khi giải quyết được triệt để vấn đề, cập nhật quá trình theo dõi trên báo cáo cũng như sắp xếp buổi họp định kỳ với khách hàng.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các chuyên ngành kỹ thuật (Điện, điện tử, máy tính, cơ khí...) hoặc ngôn ngữ liên quan
Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý dự án/ giới thiệu sản phẩm mới; có khả năng viết 5C/8D (ưu tiên hiểu biết về FMEA)
Có thể sử dụng tiếng Trung
Ưu tiên từng làm việc trong công ty điện tử, hiểu biết về dây chuyền sản xuất điện tử
Tại Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
8, Ăn trưa tại nhà ăn công ty
9, Có tính phí tăng ca
10, Có xe đưa đón Hà Nội - Hà Nam
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam
