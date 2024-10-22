Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH SAINT-GOBAIN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KCN Long Hậu, Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tăng độ tin cậy của thiết bị

Đảm bảo điều kiện làm việc an toàn được thiết kế và tiêu chuẩn hóa đối với mọi thay đổi trong thực hành làm việc, máy móc và thiết bị mới Giám sát và cải tiến việc tự động hóa và điều khiển PLC để đảm bảo nhà máy vận hành trơn tru với sự cố tối thiểu do các lý do về điện, tự động hóa và điều khiển. Giám sát và cải tiến hệ thống WINCC SCADA để đảm bảo đội ngũ sản xuất có thể kiểm soát quá trình sản xuất với độ chính xác cao nhất. Cung cấp phân tích vấn đề chi tiết cho các giải pháp kỹ thuật cho các vấn đề bảo trì cùng với quản lý và vận hành sản xuất. Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố và nâng cao các hệ thống liên quan đến tự động hóa

2. Phối hợp với các bộ phận khác để cùng làm việc và đảm bảo đạt được mục tiêu

Tạo lịch trình ngừng hoạt động nhà máy chi tiết, mang tính mô tả để đảm bảo sự hỗ trợ và đóng góp liên tục của đội ngũ quản lý nhà máy. Hỗ trợ nhóm sản xuất trong việc xem xét hiệu suất thành công và các biện pháp đối phó. Phát triển và triển khai các hệ thống quản lý năng lượng nhằm giảm chi phí vận hành. Hỗ trợ nhóm bảo trì trong việc phân tích sự cố, biện pháp đối phó và sự cố phòng ngừa.

3. Nâng cấp thiết bị và hệ thống

Tìm những bất thường trong thiết bị hoặc hệ thống để khắc phục. Tìm điểm yếu trong thiết kế để cải tiến thiết bị và hệ thống. Quản lý các dự án liên quan đến tự động hóa và cung cấp báo cáo trạng thái cho quản lý nhà máy. Phát triển và bảo trì hệ thống PLC/HMI. Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, đánh giá, tổ chức và thực hiện các dự án và sáng kiến liên quan đến tự động hóa.

4. Chương trình WCM

Áp dụng công cụ cơ bản WCM giải quyết vấn đề và lãnh đạo dự án PM hoặc FI

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Cử nhân Tự động hóa

2. Kinh nghiệm và Kiến thức : Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc

Kinh nghiệm thực tế khi làm việc trong các dự án tự động hóa và điều khiển từ đầu đến cuối, từ thiết kế hệ thống, lập trình, tích hợp hệ thống, kiểm tra và vận hành I/O. Có kinh nghiệm sâu về PLC (Mitsubishi, Siemen). Cài đặt biến tần (ABB, Siemen, Yaskawa,..) Kiến thức tốt về vận hành và cài đặt các thông số cho hệ thống đốt, hệ thống nung Nhận thức về an toàn Huấn luyện ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Đào tạo quy trình vận hành, bảo trì thiết bị (PM) máy móc của các khu vực. Đào tạo biện pháp kiểm tra, kiểm soát hoạt động của thiết bị, đầu ra của khu vực Yêu cầu thành thạo Word, Excel, Powerpoint. Có kỹ năng thuyết trình tốt

Tại CÔNG TY TNHH SAINT-GOBAIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: thỏa thuận theo năng lực; Thử việc 100% lương, đóng BHXH full lương từ thời gian thử việc; Phụ ấp đi lại, điện thoại, ....; Đài thọ cơm các buổi; Thưởng Lễ, Tết, thưởng thâm niên, lương tháng 13, 14 theo hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty; Xét duyệt tăng lương 1 lần/năm; Thưởng sáng kiến, cải tiến, KPIs; Hỗ trợ/tài trợ ngân sách xây nhà cho các hoàn cảnh khó khăn, tặng thưởng gia đình có con em có thành tích học tập tốt...; Làm việc tại Saint Gobain – tập đoàn đa quốc gia, môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp với thương hiệu tuyển dụng toàn cầu, top nơi làm việc hạnh phúc thế giới; Nghỉ phép năm có lương 12 ngày/năm, bảo hiểm sức khỏe, team buiding, câu lạc bộ gắn kết; Tham gia chương trình đào tạo, cơ hội thăng tiến cao;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAINT-GOBAIN VIỆT NAM

