Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH ANH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT
- Hồ Chí Minh: 45 Đường số 18, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Thiết kế các bản vẽ điện cho máy móc thiết bị và dự trù vật tư sản xuất.
Thiết kế sơ bộ bản vẽ phục vụ báo giá khách hàng.
Thiết kế và lập trình PLC, điều khiển tự động.
Viết chương trình máy, hướng dẫn vận hành máy cho khách hàng.
Bóc tách khối lượng, báo giá, lập bảng tính toán khối lượng vật tư cho từng sản phẩm sản xuất, giám sát sản xuất.
Thành thạo các thiết bị phần cứng liên quan đến tự động hóa như: PLC, các thiết bị đo lường điều khiển của các hãng Panasonic, Siemens, Omron...
Giám sát quá trình sản xuất tại xưởng và quá trình thi công lắp đặt tại công trình các dự án và địa điểm của khách hàng.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu về thiết kế điện cho máy móc thiết bị.
Lập trình PLC, tự động hóa, Thiết Kế, lắp đặt hệ thống điện, Autocad 2D...
Đọc, hiểu bản vẽ, bóc tách dự toán
Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BHXH - BHYT theo quy định
Hỗ trợ tiền ăn trưa đi làm hằng ngày
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn
Các phúc lợi khác theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
