Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH ANH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 45 Đường số 18, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thiết kế các bản vẽ điện cho máy móc thiết bị và dự trù vật tư sản xuất.

Thiết kế sơ bộ bản vẽ phục vụ báo giá khách hàng.

Thiết kế và lập trình PLC, điều khiển tự động.

Viết chương trình máy, hướng dẫn vận hành máy cho khách hàng.

Bóc tách khối lượng, báo giá, lập bảng tính toán khối lượng vật tư cho từng sản phẩm sản xuất, giám sát sản xuất.

Thành thạo các thiết bị phần cứng liên quan đến tự động hóa như: PLC, các thiết bị đo lường điều khiển của các hãng Panasonic, Siemens, Omron...

Giám sát quá trình sản xuất tại xưởng và quá trình thi công lắp đặt tại công trình các dự án và địa điểm của khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư điện lạnh công nghiệp và ngành liên quan.

Am hiểu về thiết kế điện cho máy móc thiết bị.

Lập trình PLC, tự động hóa, Thiết Kế, lắp đặt hệ thống điện, Autocad 2D...

Đọc, hiểu bản vẽ, bóc tách dự toán

Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 10 triệu trở lên (thỏa thuận khi phỏng vấn)

Được tham gia BHXH - BHYT theo quy định

Hỗ trợ tiền ăn trưa đi làm hằng ngày

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn

Các phúc lợi khác theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin