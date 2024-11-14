Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÁI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 44 ngõ 32 Phan Văn Trường, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Bóc tách dự toán, khối lượng thi công, quản lý tiến độ công việc thi công tại hiện trường;

Lập kế hoạch và quản lý công việc được giao theo kế hoạch và tiến độ tổng thể đã được phê duyệt của dự án;

Lập dự trù vật tư thi công, nhân sự thi công, đốn đốc, quản lý quá trình triển khai thi công công trình;

Trực tiếp nghiệm thu chất lượng vật liệu đầu vào và chất lượng thi công;

Hướng dẫn và kiểm soát các đội thi công/thầu phụ thực hiện công việc tuân thủ quy trình thi công của Công ty;

Kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hiện của các đội;

Kịp thời báo cáo lãnh đạo phòng, chủ đầu tư về các khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp khắc phục

Các công việc khác thực hiện theo sự phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp.

Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi PV

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực thi công, giám sát công trình xây dựng

- Chịu áp lực công việc

- Thành thạo word, excel, auto cad, các phần mềm khác trong xây dựng

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm về công trình các dự án xây dựng

- Các kỹ năng thuyết trình, thương lượng, đàm phán, tổ chức công việc

- Làm từ T2-T7 trong giờ hành chính, có thể tăng ca theo yêu cầu công việc

- Nam từ 25-40 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÁI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 10-16 triệu

- Được hưởng các chế độ như BHXH, BHYT, BHTN, các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định công ty và của nhà nước

- Lương tháng thứ 13...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÁI DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.