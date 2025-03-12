Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 916/5 Hương Lộ 2 Bình Tân - TPHCM, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Triển khai bản vẽ xây dựng các hạng mục nhà phố, nhà xưởng tiền chế và công nghiệp, hạng mục hạ tầng, hạng mục phụ trợ ... (công ty hỗ trợ đào tạo các mục nếu ứng viên chưa nắm rõ )

Đo vẽ hiện trạng, đo vẽ hoàn công... (khi công ty cần hỗ trợ )

Triển khai, giám sát theo bảng vẽ thiết kế

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng chính quy, Đại học trở lên

Có khả năng 70% vẽ mọi thứ bằng Cad, dựng 3D bằng sketchup

Có thể đi công tác triển khai thi công thực tế ( công ty hỗ trợ full xe lửa + máy bay ) tối thiếu 3-6 ngày

Kinh nghiệm 1 năm trở lên

Hiểu biết tối thiểu về điện nước là 1 lợi thế

Nam, có sức khỏe tốt

Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 11.000.000 – 15.000.000 Gross

Hỗ trợ ăn trưa , chiều

Được hưởng BHXH full lương & đầy đủ quyền lợi khác theo Luật Lao Động và Nhà nước

Thiết bị làm việc đầy đủ, có chỗ ở lại

Thưởng Lễ Giỗ tổ hùng vương (10/03), 08/03, 02/09, 30/04, 01/05, 20/10, Tết dương lịch, Tết Âm lịch và Quà Tết âm lịch.

Gói bảo hiểm cá nhân 24h

Quà Sinh nhật

Lương tháng 13

Đối với NV có gia đình: Quà quốc tế Thiếu nhi, quà Trung thu cho ba/mẹ và bé, phát tập cho nhân viên có con từ lớp 1 - lớp 12

Chính sách Cty cho NV ốm đau ngắn ngày - dài ngày

Quà mừng kết hôn

Thăm hỏi tang sự tứ thân phụ mẫu

Qùa tặng CĐV ngày thành lập công đoàn

Làm việc theo giờ hành chính: Thứ 2 - Thứ 7: 7h30-11h30; 12h30 - 16h30

Ứng tuyển liên hệ: 0915 085 765

Làm việc tại: 916/5 Hương Lộ 2 – Bình Tân - TPHCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin