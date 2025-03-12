Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 916/5 Hương Lộ 2 Bình Tân

- TPHCM, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Triển khai bản vẽ xây dựng các hạng mục nhà phố, nhà xưởng tiền chế và công nghiệp, hạng mục hạ tầng, hạng mục phụ trợ ... (công ty hỗ trợ đào tạo các mục nếu ứng viên chưa nắm rõ )
Đo vẽ hiện trạng, đo vẽ hoàn công... (khi công ty cần hỗ trợ )
Triển khai, giám sát theo bảng vẽ thiết kế

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng chính quy, Đại học trở lên
Có khả năng 70% vẽ mọi thứ bằng Cad, dựng 3D bằng sketchup
Có thể đi công tác triển khai thi công thực tế ( công ty hỗ trợ full xe lửa + máy bay ) tối thiếu 3-6 ngày
Kinh nghiệm 1 năm trở lên
Hiểu biết tối thiểu về điện nước là 1 lợi thế
Nam, có sức khỏe tốt

Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 11.000.000 – 15.000.000 Gross
Hỗ trợ ăn trưa , chiều
Được hưởng BHXH full lương & đầy đủ quyền lợi khác theo Luật Lao Động và Nhà nước
Thiết bị làm việc đầy đủ, có chỗ ở lại
Thưởng Lễ Giỗ tổ hùng vương (10/03), 08/03, 02/09, 30/04, 01/05, 20/10, Tết dương lịch, Tết Âm lịch và Quà Tết âm lịch.
Gói bảo hiểm cá nhân 24h
Quà Sinh nhật
Lương tháng 13
Đối với NV có gia đình: Quà quốc tế Thiếu nhi, quà Trung thu cho ba/mẹ và bé, phát tập cho nhân viên có con từ lớp 1 - lớp 12
Chính sách Cty cho NV ốm đau ngắn ngày - dài ngày
Quà mừng kết hôn
Thăm hỏi tang sự tứ thân phụ mẫu
Qùa tặng CĐV ngày thành lập công đoàn
Làm việc theo giờ hành chính: Thứ 2 - Thứ 7: 7h30-11h30; 12h30 - 16h30
Ứng tuyển liên hệ: 0915 085 765
Làm việc tại: 916/5 Hương Lộ 2 – Bình Tân - TPHCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong

Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Ấp 3, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

