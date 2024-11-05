Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 13 - 18 Triệu

Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 13 - 18 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

- Thực hiện giám sát và nghiệm thu các công việc trắc đạc của nhà thầu theo phân công đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng;
- Thực hiện công việc trắc đạc tại công trình;
- Đảm bảo tuân thủ và quy trình đo đạc hiện trường

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam giới.
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngànhtrắc đạc hoặc các ngành nghề liên quan đến trắc đạc công trình
- Sử dụng thành thạo máy toàn đạc
- Tác phòng làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm, chủ động trong công việc, nhanh nhẹn, trung thực, giao tiếp tốt. điều hành công việc của các nhà thầu. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
- Có khả năng chịu áp lực công việc tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, thỏa thuận tuỳ năng lực.
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi xã hội theo quy định hiện hành như: BHYT, BHXH, BHTN.
Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật Việt Nam.
Phúc lợi chung của Tập đoàn (BHSK, ESOP, ngày phép cộng thêm, phụ cấp cơm...)
Lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng. Có cơ hội thăng tiến cao trong công việc.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. Đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng, cởi mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà Pax Sky, 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

