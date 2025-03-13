Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng
- Đà Nẵng: P.303
- tòa nhà số 309 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Thực hiện lập tiến độ,nhân lực, Máy móc thiết bị, chuẩn bị thi công các dự án
Thực hiện công tác yêu cầu mua hàng, xuất hàng và nhập kho theo quy định của công ty.
Triển khai tổ chức thi công hạng mục theo đúng BPTC được duyệt các dự án .
Kiểm soát an toàn lao động, vệ sinh môi trường, chất lượng, khối lượng hao hụt các dự án.
Thực hiện công tác làm hồ sơ hoàn công tại công trường.
Thực hiện công tác hoàn ứng theo đúng quy định của công ty.
Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 3-4 năm trong công việc tương tự, ưu tiên có kinh nghiệm thi công cọc khoan nhồi, có kinh nghiệm là CHT hoặc CHP các dự án.
Ưu tiên biết sử dụngMicrosoft Office, Auto Cad, phần mềm Project
Có kỹ năng quản lý sắp xếp công việc; đàm phán, xử lý tình huống.
Chịu được áp lực công việc, chăm chỉ
Có thể đi công tác xa theo dự án.
Tại Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong một môi trường trẻ, cạnh tranh lành mạnh.
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước, và quy chế phúc lợi theo quy định của Công ty.
Thưởng theo đánh giá 06 tháng/ lần, tháng lương thứ 13, thưởng thâm niên, thưởng CBNV xuất sắc, thưởng các dịp lễ tết.
Chế độ phúc lợi: hiếu, hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, khám sức khỏe.
Được tham Các hoạt động Team building, Gala, các hoạt động văn hóa nội bộ định kỳ khác.
Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.
Được hoạch định lộ trình thăng tiến rõ ràng, phù hợp với năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
