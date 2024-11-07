Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Atlantic làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Atlantic
Mức lương
15 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 6 Ngõ 73 La Dương, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 15 Triệu
Hiện nay, do nhu cầu công việc, mở rộng cũng như mong muốn trở thành Công ty có tiềm lực vững mạnh, trải khắp trên phạm vi toàn quốc.
+ Lập biện pháp thi công, Hồ sơ pháp lý, Hồ sơ quản lý chất lượng
+ Hồ sơ hoàn công
+ Hồ sơ quyết toán
Với Mức Lương 15 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sức khỏe tốt, tuổi từ 23 đến 40 tuổi.
Tốt nghiệp Cao đẳng ngành xây dựng trở lên
Đã có kinh nghiệm trên 2 năm như:
Gắn bó lâu dài với Công ty, chấp nhận sự điều động, phân công công tác.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Atlantic Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Từ 15 triệu đến 20triệu/ tháng (hoặc có thể thoả thuận tùy theo trình độ chuyên môn);
Lương chưa bao gồm trợ cấp.Chế độ đầy đủ theo quy định của pháp luật đối với người lao động.
Công việc ổn định, lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Atlantic
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
