Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Atlantic làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 6 Ngõ 73 La Dương, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Hiện nay, do nhu cầu công việc, mở rộng cũng như mong muốn trở thành Công ty có tiềm lực vững mạnh, trải khắp trên phạm vi toàn quốc.

+ Lập biện pháp thi công, Hồ sơ pháp lý, Hồ sơ quản lý chất lượng

+ Hồ sơ hoàn công

+ Hồ sơ quyết toán

Sức khỏe tốt, tuổi từ 23 đến 40 tuổi.

Tốt nghiệp Cao đẳng ngành xây dựng trở lên

Đã có kinh nghiệm trên 2 năm như:

Gắn bó lâu dài với Công ty, chấp nhận sự điều động, phân công công tác.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Atlantic Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Từ 15 triệu đến 20triệu/ tháng (hoặc có thể thoả thuận tùy theo trình độ chuyên môn);

Lương chưa bao gồm trợ cấp.Chế độ đầy đủ theo quy định của pháp luật đối với người lao động.

Công việc ổn định, lâu dài

