Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hà Nội thu nhập 55 - 85 Triệu

Mức lương 55 - 85 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 55 - 85 Triệu

- Đảm nhiệm quản lý dự án với vai trò PM dự án được ủy thác từ bên Nhật

- Đóng vai trò trao đổi giải đáp các thông tin cho khách hàng Nhật, thực hiện điều chỉnh/báo cáo bằng tiếng Nhật về tiến độ/các vấnđề gặp phải trong dự án với vai trò là 1 PM dự án.

Với Mức Lương 55 - 85 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu có bằng N1 hoặc N2

- Có kinh nghiệm trao đổi với khách hàng ở vị trí Brse, kinh nghiệm tạo tài liệu ở giai đoạn đầu dự án (như định nghĩa yêu cầu, basicdesign) và trao đổi nghiệp vụ với người Nhật từ 3 năm trở lên.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm coding. Từng có kinh nghiệm sử dụng ít nhất 2 loại ngôn ngữ trở lên.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

- Bonus: 1 năm 2 lần (tháng 1 và tháng tháng 7). Mỗi lần thưởng là 75% lương tháng (tức tổng 1.5 tháng lương)

- Xem xét tăng lương: 1 năm 2 lần

- Các khoản phụ cấp khác: phụ cấp ăn trưa (1 ngày ３０．０００VND）

- Vì là công ty Nhật, nên ngoài các ngày nghỉ của Việt Nam sẽ có thêm 4 hoặc 5 ngày nghỉ tương ứng với ngày nghỉ của Nhật

※Năm 2025: các ngày 21/7, 13/10, 30/12, 31/12 (tức 4 ngày)- 1 ngày nghỉ du lịch công ty- 3 ngày nghỉ hè có lương (yêu cầu phải đủ số tháng làm việc nhất định)

- Thời gian thử việc- Sau 2 tháng thử việc sẽ ký hợp đồng chính thức 1 năm. Sau thời gian 2 lần hợp đồng 1 năm sẽ ký hợp đồng vô thời hạn.

- Chế độ làm việc remote- 1 tháng 5 ngày

- Bảo hiểm xã hội- Base full salary

- Du lịch công ty mỗi năm 1 lần (có thể tham gia cùng gia đình)

Năm 2023: Thai lan (3 ngày 2 đêm)

Năm 2024: Nha Trang (3 ngày 2 đêm)

- Các câu lạc bộ của công ty gồm: Bóng bàn, bơi lội, bóng đá, đọc sách, e-sport (PES、AOE、CS、LOL) v.v

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin