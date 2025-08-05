Tuyển Kế toán tổng hợp DOOING COFFEE LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 464 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

A. Kiểm soát số liệu tài chính – kế toán

- Thu thập, kiểm tra và đối chiếu số liệu từ các bộ phận liên quan: bán hàng, thanh toán, kho, vận hành...

- Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, hóa đơn và nghiệp vụ phát sinh.

- Đảm bảo sự khớp đúng và cân đối giữa số liệu chi tiết và tổng hợp từ các kế toán viên.

- Đánh giá tính chính xác, minh bạch và trung thực của dữ liệu tài chính.

B. Hạch toán kế toán & định khoản nghiệp vụ

- Hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: thu nhập, chi phí, khấu hao, công nợ, thuế GTGT,...

- Kiểm tra và định khoản chuẩn xác, đảm bảo đúng nguyên tắc kế toán và quy định nội bộ.

- Đối chiếu số dư cuối kỳ, đảm bảo số liệu hợp lý và phản ánh đúng tình hình tài chính.

C. Quản lý chi phí & phân tích cost vận hành

- Phân tích, kiểm soát các khoản chi phí hoạt động hàng ngày của công ty (chi phí nguyên vật liệu, nhân sự, vận hành,...).

- Lập và theo dõi định mức chi phí theo từng bộ phận/khu vực/kho hàng.

- Đưa ra đề xuất cải thiện chi phí, tối ưu hiệu quả sử dụng ngân sách.

- Hỗ trợ xây dựng báo cáo lợi nhuận theo từng hoạt động hoặc mô hình kinh doanh cụ thể.

D. Tổng hợp và lập báo cáo tài chính

- Lập các báo cáo tài chính định kỳ: báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ,...

- Lập báo cáo chi phí và phân tích biến động chi phí theo tháng/quý/năm.

- Lưu trữ, in ấn và trình bày hệ thống sổ sách kế toán theo đúng quy định pháp luật.

- Xử lý kết toán định kỳ (tháng, quý, năm); cung cấp dữ liệu phục vụ đánh giá tài chính và lập kế hoạch ngân sách.

E. Hỗ trợ quyết toán thuế và kiểm toán

- Chuẩn bị hồ sơ, dữ liệu trên phần mềm kế toán để phục vụ quyết toán thuế, kiểm toán nội bộ và kiểm tra từ cơ quan chức năng.

- Giải trình số liệu và cung cấp chứng từ theo yêu cầu của Trưởng phòng hoặc các đơn vị kiểm toán.

- Soạn thảo công văn, biểu mẫu liên quan đến công tác kế toán – tài chính.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành F&B

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế Toán

Ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp

Sử dụng phần mềm Kế toán, phần mềm Microsoft Ofice Word/Excel thành thạo

Khả năng phân tích tổng hợp hợp, viết báo cáo.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.

Tại DOOING COFFEE LAB Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20-25tr/ tháng (Gross)

Các chính sách thưởng theo quy định của Công ty xứng đáng với hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến

Người lao động được hưởng các chế độ chăm sóc sức khỏe từ các gói bảo hiểm của Công ty. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty

