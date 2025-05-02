Tuyển Kỹ sư xây dựng JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Kỹ sư xây dựng JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 02/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/06/2025
JobsGO Recruit

Kỹ sư xây dựng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại JobsGO Recruit

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 5, số 23, toà nhà Starcity, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

1-Thiết kế hệ thống cấp thoát nước trong nhà, và cấp thoát nước hạ tầng cho các công trình dân dụng và công nghiệp;
2-Triển khai thiết kế hệ thống cấp thoát nước trong nhà và hạ tầng, ưu tiên những người đã làm về nhà máy công nghiệp, kỹ sư thiết kế có kinh nghiệm thực tế
3-Khảo sát các dự án cần thiết kế, báo giá
4-Bóc tách khối lượng hạng mục cấp thoát nước
5-Kết hợp với Phòng vật tư để báo giá cho các dự án, thuyết minh và viết chỉ dẫn kỹ thuật theo tiêu chuẩn hiện hành;
6-Phối hợp các bộ môn để đưa ra phương án tối ưu cho dự án;
7-Bóc tách khối lượng dựa trên bản vẽ thi công, lên kế hoạch đặt hàng vật tư thi công nhập về công trình;
8-Phối hợp với Phòng/Ban kiểm tra giá thành thực tế thi công so với kế hoạch.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cấp thoát nước hoặc liên quan, kinh nghiệm làm việc 3 năm trở lên
2- Chuyên môn: có hiểu biết sâu về hệ thống cấp thoát nước; Các yêu tố liên quan và ảnh hưởng giữa các bộ môn, từ đó đưa ra các giải pháp hợp lý.
3- Chứng chỉ chuyên ngành: Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế.
4- Sử dụng thành thạo autocad, word, excel
5- Có khả năng giao tiếp tốt và giải quyết vấn đề hiệu quả;
6- Mong muốn làm việc ổn định và hợp tác lâu dài.
7- Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, thái độ hòa đồng, hợp tác với đồng nghiệp;
8- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện
9- Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc
10- Biết tiếng anh, tiếng trung là 1 lợi thế

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận theo năng lực 20-25 triệu
- Được làm việc trong môi trường quốc tế
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định, tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
- Chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc.
- Xét điều chỉnh lương định kỳ theo năng lực làm việc.
-Môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết cao.- Du lịch, Team building.
-Thưởng các dịp lễ Tết và tháng 13
- Được làm việc với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, chia sẻ, đúng với chuyên môn.
- Được tham gia đào tạo bài bản (nếu có). Công ty coi trọng nhân lực, sẽ theo sát và hỗ trợ phát triển con đường chuyên môn của bạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

