Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 70 Triệu

Mức lương 40 - 70 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 5 tòa M, Tòa 6th Element, Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 40 - 70 Triệu

- Làm BrSE cho dự án với khách hàng Nhật. Trực tiếp trao đổi với khách hàng

- Tiếp nhận và giải thích các yêu cầu của khách hàng cho team

- Tham gia vào quá trình quản lý tiến độ và quản lý chất lượng dự án

- Làm việc theo sự phân công của Trưởng nhóm/Quản lý dự án, phối hợp giữa các nhóm để phát triển sản phẩm.

Với Mức Lương 40 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Nhật JLPT N2 trở lên, giao tiếp tốt

- Kinh nghiệm ở vị trí BrSE > 1 năm, Hoặc kinh nghiệm comtor >3 năm

- Có tư duy logic, biết cách tự tìm hiểu giải quyết vấn đề

- Có khả năng làm việc theo nhóm, ý thức trách nhiệm cao

- Giao tiếp tốt bằng cả tiếng Nhật và tiếng Việt

Tại Công ty Cổ phần Sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft Thì Được Hưởng Những Gì

a. Thu nhập

Lương cạnh tranh, thỏa đáng theo năng lực Upto 70M

Hỗ trợ Bonus 1 tháng lương nếu ứng viên OB trước 31/12/2024

Thưởng các ngày Lễ Tết (30/4-1/5, 2/9, Tết dương lịch, Tết âm lịch)

Thưởng T13, Thưởng doanh thu cuối năm

Thưởng nóng, thưởng dự án, ….

Xét tăng lương 1 lần/năm

b. Bảo hiểm và các chính sách đãi ngộ

Bảo hiểm theo chế độ nhà nước ban hành.

Bảo hiểm sức khoẻ cá nhân

Chế độ sinh nhật, hiếu, hỉ.

13-15 ngày phép 1 năm

Du lịch hàng năm (công ty chi tiền mặt tự túc du lịch)

c. Chế độ đào tạo và phát triển

Có budget đào tạo (hỗ trợ thi các chứng chỉ, mua các tài khoản học tập, hỗ trợ tham gia các khóa học, …)

Được tham gia các buổi seminar tiếp cận công nghệ hàng tuần, tham gia các buổi đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý dự án, quản lý chất lượng. Đặc biệt, các kỹ năng này sẽ do trực tiếp manager và founder truyền dạy cho các bạn.

Định hướng hàng tháng về tầm nhìn và kế hoạch của bản thân, đồng thời tạo điều kiện để phát triển thành lên các vị trí cao hơn,...

Có nhiều cơ hội trải nghiệm, làm việc với các khách hàng lớn.

Sẽ có cơ hội làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật Bản và cơ hội onsite tại Nhật.

Trở thành mảnh ghép quan trọng không thể thiếu, có cơ hội quản lý team hoặc phát triển lên vị trí cao hơn.

Miichisoft đang có nhiều kế hoạch phát triển mở rộng trong tương lai, tham gia tại thời điểm hiện tại là cơ hội rất lớn để phát triển sự nghiệp. Cùng Miichisoft trở thành công ty cung cấp dịch vụ và giải pháp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam

d. Sự kiện - hoạt động:

Có sân chơi dành cho các bộ môn như Bi-a, Bi-lắc,...

Tham gia team building hàng tháng, hàng quý

e. Môi trường làm việc

Làm việc trong tập thể toàn những người trẻ, năng động, cá tính; máu lửa và nhiệt huyết trong công việc

Môi trường làm việc mở, khuyến khích tối đa sự sáng tạo của nhân viên.

f. Thời gian làm việc

Làm việc từ thứ 2 - thứ 6.

Thời gian vào làm linh hoạt từ 8h-9h.

Thời gian làm việc 8 tiếng, nghỉ trưa 1 tiếng từ 12h -13h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin