Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
- Hồ Chí Minh:
- 91 Nguyễn Hữu Cảnh
- P.22
- Q.Bình Thạnh
- Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
• Triển khai, lắp đặt bộ lưu điện (UPS): Thực hiện các công tác chuẩn bị và lắp đặt bộ lưu điện tại các vị trí yêu cầu, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định.
• Lắp đặt hệ thống cấp nguồn cho UPS: Đấu nối và kiểm tra hệ thống điện, đảm bảo nguồn cấp cho UPS đạt tiêu chuẩn.
• Cài đặt, lắp ráp máy tính: Cài đặt phần mềm, kiểm tra phần cứng, hỗ trợ xử lý sự cố kỹ thuật cho máy tính.
• Giao hàng và vận chuyển thiết bị: Thực hiện giao hàng, trả hàng , vận chuyển thiết bị nặng đến các địa điểm trong thành phố và tỉnh lân cận.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
o Có sức khỏe tốt, sẵn sàng vận chuyển hàng hóa nặng và đi công tác tỉnh.
o Các bạn học sinh, sinh viên mới tốt nghiệp sẽ được đào tạo khi làm việc.
Tại Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An Thì Được Hưởng Những Gì
o Thưởng cuối năm dựa trên kết quả công việc.
o Cơ hội tiếp cận và làm việc với công nghệ mới trong lĩnh vực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
