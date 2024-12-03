Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thang Máy Tâm Phát Lộc làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thang Máy Tâm Phát Lộc
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thang Máy Tâm Phát Lộc

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thang Máy Tâm Phát Lộc

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nam Định:

- 35 Võ Nguyên Giáp, Thống Nhất, TP. Nam Định, Nam Định, Việt Nam, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Kỹ sư hiện trường, nội nghiệp
- Bóc tách dự trù vật liệu vật tư thi công,
- Kiểm soát khối lượng của thầu phụ thi công.
- Triển khai kỹ thuật thi công, quản lý giám sát tổ đội thi công, báo cáo công việc hàng ngày về công ty
- Lập biện pháp thi công, tiến độ thi công, biện pháp an toàn lao động, quản lý chất lượng công trình.
- Hoàn thiện, kiểm soát hồ sơ chất lượng, hồ sơ thanh toán, quyết toán công trình.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết:
- Sử dụng tốt, thành thạo các phần mềm chuyên ngành: Phần mềm dự toán, AutoCad, Excel, Word,...
- Có trách nhiệm trong công việc được giao phụ trách;
- Có tinh thần xây dựng tập thể và phối hợp làm việc nhóm;
- Yêu thích công việc được giao;
- Mong muốn làm việc lâu dài tại công ty;
- Có máy tính xách tay.
- Có kỹ năng làm việc đội nhóm.
- Sức khỏe tốt, chịu khó, có thể công tác theo yêu cầu công trình.

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thang Máy Tâm Phát Lộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng mức lương xứng đáng với năng lực, thưởng xong công trình, hoàn thành tốt giai đoạn công trình, thưởng cuối năm,
- Có công tác phí, điện thoại, xăng xe nếu đi ra công trường.
- Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của nhà nước ngay sau khi được tiếp nhận chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thang Máy Tâm Phát Lộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thang Máy Tâm Phát Lộc

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thang Máy Tâm Phát Lộc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 60/4 Đường số 16A, KP12, P. Bình Hưng Hoà A, Q. Bình Tân, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

