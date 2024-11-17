Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY TNHH UCHIDA VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH UCHIDA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TNHH UCHIDA VIỆT NAM

Thợ cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ cơ khí Tại CÔNG TY TNHH UCHIDA VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Khu Nhà xưởng Nhật Bản, Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

- Làm việc tại nhà máy Cơ khí
- Gia công chi tiết theo bản vẽ yêu cầu, kiểm tra chi tiết sau gia công.
- Kiểm tra các chương trình hoặc chạy thử nghiệm trước khi chạy chính thức trên máy và tiến hành gia công các sản phẩm.
- Vận hành máy Phay 3 - 5 trục.
- Kiểm soát chất lượng các chi tiết sản xuất, tối ưu hóa các quy trình gia công để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chất lượng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Làm việc tại : Khu nhà xưởng Nhật Bản ,Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 3, Đồng Nai.
Khu nhà xưởng Nhật Bản ,Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 3, Đồng Nai.
- Yêu thích công việc gia công.
- Ưu tiên Ứng viên sinh sống tại khu vực Nhơn Trạch.

Tại CÔNG TY TNHH UCHIDA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 12 triệu đến 17 triệu.
Chi tiết trao đổi trong phỏng vấn.
Được xét tăng lương hàng năm theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH UCHIDA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH UCHIDA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH UCHIDA VIỆT NAM

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu Công nghiệp Nhơ Trạch 3 - Giai đoạn 2, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

