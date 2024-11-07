Tuyển Thợ cơ khí Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Hồng Hà làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

- Số Lượng : 1 Nam - Yêu cầu : Tuổi 20-45 tuổi, Sức khỏe tốt - Trình độ: Tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí - Kinh nghiệm : Thành thạo autocad, solie, Ưu tiên có kinh ngiệm lĩnh vực sx bồn bể áp lực - Yêu cầu công việc : Nhiệt tình, sáng tạo, trung thực, - Kỹ năng vi tính, đọc hiểu bản vẽ thiết kế cơ khí (2D,3D) - Biết sử dụng các phần mềm thiết kế là một lợi thế ( Autocad…)

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI