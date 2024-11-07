Tuyển Thợ cơ khí Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Hồng Hà làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ cơ khí Tại Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Hồng Hà
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- Lô số 144, Đường N1, Cụm Công nghiệp Gốm Sứ Tân Hạnh, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai., Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thời gian làm việc : 7:30h – 17:00h (nghỉ trưa 1.5h )
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Số Lượng : 1 Nam
- Yêu cầu : Tuổi 20-45 tuổi, Sức khỏe tốt
- Trình độ: Tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí
- Kinh nghiệm : Thành thạo autocad, solie, Ưu tiên có kinh ngiệm lĩnh vực sx bồn bể áp lực
- Yêu cầu công việc : Nhiệt tình, sáng tạo, trung thực,
- Kỹ năng vi tính, đọc hiểu bản vẽ thiết kế cơ khí (2D,3D)
- Biết sử dụng các phần mềm thiết kế là một lợi thế ( Autocad…)
Tại Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Hồng Hà Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: thỏa thuận tùy theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Hồng Hà
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
