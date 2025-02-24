Tuyển Kỹ thuật IT Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Kim Hòa Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Triển khai phần mềm của công ty:

- Triển khai hệ thống phần mềm của công ty đến các phòng ban, hướng dẫn sử dụng, đào tạo phần mềm, đảm bảo các nhân viên hiểu và sử dụng thành thạo phần mềm theo yêu cầu công ty.

- Đảm bảo tiến độ triển khai dự án phần mềm đúng theo kế hoạch.

2. Quan hệ truyền thông nội bộ: Là đầu mối liên hệ công việc phối hợp với các phòng ban đảm bảo các thông tin, hoạt động truyền thông của công ty trong hệ thống diễn ra thông suốt

3. Đảm bảo thực thi các quy trình làm việc đã được cập nhập vào hệ thống phần mềm:

4. Quản trị dữ liệu:

- Báo cáo dữ liệu phần mềm đến BGĐ công ty hoặc các phòng ban khi có yêu cầu.

- Đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu phần mềm, đảm bảo việc sử dụng phần mềm không bị gián đoạn.

- Chịu trách nhiệm phân đoạn dữ liệu, phân tích dữ liệu, đảm bảo tính chính xác của các dữ liệu.

- Trao đổi với các bên liên quan về tình trạng sử dụng phần mềm, giám sát đảm bảo tính thực thi cúa các hoạt động đã cập nhập vào phần mềm.

- Đề xuất các giải pháp cải thiện tình trạng sử dụng phần mềm

5. Website

Chịu trách nhiệm về quản lý kỹ thuật của website công ty.

Giám sát nhắc nhở bộ phận contents cập nhập thông tin lên website công ty.