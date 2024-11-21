Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hân Ngọc Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CC Số 46, ngõ 230 Lạc Trung, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các mảng công việc về in UV, các ấn phẩm quảng cáo và quà tặng, kiểm soát chất lượng ấn phẩm in.

Tiếp thu ý tưởng in ấn từ cấp trên và khách hàng, nắm rõ những yêu cầu về sản phẩm in ấn.

Tham mưu về công nghệ, sản phẩm, ý tưởng thiết kế, chất liệu sản phẩm và các xu hướng in ấn trên thị trường.

So sánh sản phẩm in với mẫu thiết kế để đảm bảo không có sai sót, kiểm soát và khắc phục lỗi in kịp thời (nhòe, lệch màu, mờ...).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Đang học hoặc tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến Kỹ thuật, điện tử hoặc các ngành công nghệ in, quảng cáo liên quan.

Kinh nghiệm: Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm vận hành máy ( không biết sẽ được đào tạo)

Kỹ năng:

+ Kỹ năng giao tiếp

+ Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

+ Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel).

+ Kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề linh hoạt.

Yêu cầu khác:

+ Có tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp.

+ Chăm chỉ, cẩn thận không ngại vất vả

+ Trung thực, có tinh thần trách nhiệm và tự chủ trong công việc

Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hân Ngọc Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Thoả thuận khi phỏng vấn+ hoa hồng sản phẩm. ( Thu nhập lên đến 10 triệu)

Phụ cấp hỗ trợ Ăn trưa: 25.000 VNĐ/ ngày

Phúc lợi: Cho cá nhân, gia đình bố mẹ, con cái

Sự kiện: Gắn kết đội ngũ theo đặc thù công ty, trà bánh hàng ngày.

Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau khi ký hợp đồng lao động theo quy định pháp luật.

Cơ hội thăng tiến trong công việc, được tham gia các khóa đào tạo phát triển kỹ năng.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hân Ngọc Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.