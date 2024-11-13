Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO

Kỹ thuật sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật sản xuất Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô CN9, khu Công nghiệp Thạch Thất

- Quốc Oai, xã Phùng Xá, Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Đánh giá khởi động dây chuyền, thiết bị mới
Đánh giá cải tiến chất lượng
Đánh giá cải tiến chi phí
Đánh giá chất lượng sản phẩm mới

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học
Có chuyên môn và kinh nghiệm về lĩnh vực xử lý bề mặt và mạ
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm kỹ thuật tại vị trí liên quan đến kỹ thuật hóa học tại công ty sản xuất
Chịu được áp lực công việc
Làm đêm, làm thêm khi có yêu cầu và chỉ thị từ cấp trên

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực.
Điều chỉnh lương, thưởng 1-2 lần/năm, cơ hội thăng tiến nếu thể hiện xuất sắc
Được làm việc trong một môi trường doanh nghiệp nước ngoài quy mô lớn, chuyên nghiệp, là một môi trường lý tưởng để phát triển bản thân.
Thời gian làm việc thông thường 05 ngày/tuần, đi làm 01 Thứ Bảy/tháng.
Nhiều cơ hội thăng tiến, được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật và Công ty.
Công ty có xe đưa đón từ các điểm trong nội thành Hà Nội tới Công ty.
Công ty có Ký túc xá miễn phí với đầy đủ tiện nghi trong khuôn viên nhà máy.
Nghỉ phép 12 ngày/năm + 5 ngày nghỉ thêm nguyên lương của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN9, Khu Công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Xã Phùng Xá

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

