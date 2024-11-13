Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CN9, khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Đánh giá khởi động dây chuyền, thiết bị mới

Đánh giá cải tiến chất lượng

Đánh giá cải tiến chi phí

Đánh giá chất lượng sản phẩm mới

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học

Có chuyên môn và kinh nghiệm về lĩnh vực xử lý bề mặt và mạ

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm kỹ thuật tại vị trí liên quan đến kỹ thuật hóa học tại công ty sản xuất

Chịu được áp lực công việc

Làm đêm, làm thêm khi có yêu cầu và chỉ thị từ cấp trên

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực.

Điều chỉnh lương, thưởng 1-2 lần/năm, cơ hội thăng tiến nếu thể hiện xuất sắc

Được làm việc trong một môi trường doanh nghiệp nước ngoài quy mô lớn, chuyên nghiệp, là một môi trường lý tưởng để phát triển bản thân.

Thời gian làm việc thông thường 05 ngày/tuần, đi làm 01 Thứ Bảy/tháng.

Nhiều cơ hội thăng tiến, được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật và Công ty.

Công ty có xe đưa đón từ các điểm trong nội thành Hà Nội tới Công ty.

Công ty có Ký túc xá miễn phí với đầy đủ tiện nghi trong khuôn viên nhà máy.

Nghỉ phép 12 ngày/năm + 5 ngày nghỉ thêm nguyên lương của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO

