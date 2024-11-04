Tuyển Lập trình viên Android Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, tòa CIC tower, số 2 ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Tìm hiểu phân tích nghiệp vụ, thiết kế cho các hệ thống workflow và application cho chuỗi hàng nghìn nhà hàng của tập đoàn

Thực hiện tạo mới các chức năng theo yêu cầu và maintain các ứng dụng đã có

Đảm bảo chất lượng, tốc độ xử lý và hiệu suất của các ứng dụng và hệ thống khi vận hành

Phối hợp với Team để định nghĩa, thiết kế và triển khai tính năng mới hiệu quả

Xác định các vấn đề về kỹ thuật, nghiên cứu và đưa ra để án xử lý, và fixbugs liên quan

Hỗ trợ xử lý bảo trì nâng cao chất lượng code, hệ thống hóa và tự động hóa các xử lý

Tạo tài liệu kỹ thuật và process golive lên cloud, iOS/Google App Store

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm và Trưởng Dự án.

Có từ 01 năm kinh nghiệm lập trình Android

Quen thuộc với các mẫu kiến trúc như MVP, MVVM

Sử dụng thành thạo các tool liên quan như Android Studio, các tool quản lý version như Github/Gitlab/Backlog

Hiểu rõ cơ chế vận hành và sử dụng RESTfulAPIs/SOAP, kết nối mobile application và API/services tầng backend, cũng như các tool/công nghệ liên quan Postman, JSON/XML

Có kiến thức cơ bản về công nghệ phát triển Web/UXUI/OOP/Design pattern

Đã từng làm việc với Firebase như App Distribution, Push notifications (GCM, FCM)...

Thành thạo Java, Kotlin, và các framework khác của Android. Có kinh nghiệm với RXJava, Coroutine là một lợi thế.

Có kinh nghiệm với CI/CD là lợi thế

Năng động, sáng tạo và ham học hỏi, đặc biệt ưu tiên ứng viên có tình thần trách nhiệm cao trong công việc

Có thể làm việc theo nhóm hoặc độc lập, chủ động báo cáo kết quả công việc được giao.

Mức lương: 10 - 16 triệu

Thưởng tháng lương thứ 13 (1 tháng lương)

Thưởng thành tích: tùy theo thành tích (tương đương 1 tháng lương/năm)

Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ theo luật Việt Nam

Team building 1 lần/quý, du lịch định kỳ 1 lần/năm

Chăm sóc khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Gói khám sức khỏe cá nhân hấp dẫn

Thời gian làm việc: 5 ngày/tuần – Từ 7h30 đến 16h30

