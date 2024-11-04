Tuyển Lập trình viên Android Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
Lập trình viên Android

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Android Tại Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center

Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, tòa CIC tower, số 2 ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Android Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Tìm hiểu phân tích nghiệp vụ, thiết kế cho các hệ thống workflow và application cho chuỗi hàng nghìn nhà hàng của tập đoàn
Thực hiện tạo mới các chức năng theo yêu cầu và maintain các ứng dụng đã có
Đảm bảo chất lượng, tốc độ xử lý và hiệu suất của các ứng dụng và hệ thống khi vận hành
Phối hợp với Team để định nghĩa, thiết kế và triển khai tính năng mới hiệu quả
Xác định các vấn đề về kỹ thuật, nghiên cứu và đưa ra để án xử lý, và fixbugs liên quan
Hỗ trợ xử lý bảo trì nâng cao chất lượng code, hệ thống hóa và tự động hóa các xử lý
Tạo tài liệu kỹ thuật và process golive lên cloud, iOS/Google App Store
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm và Trưởng Dự án.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 01 năm kinh nghiệm lập trình Android
Quen thuộc với các mẫu kiến trúc như MVP, MVVM
Sử dụng thành thạo các tool liên quan như Android Studio, các tool quản lý version như Github/Gitlab/Backlog
Hiểu rõ cơ chế vận hành và sử dụng RESTfulAPIs/SOAP, kết nối mobile application và API/services tầng backend, cũng như các tool/công nghệ liên quan Postman, JSON/XML
Có kiến thức cơ bản về công nghệ phát triển Web/UXUI/OOP/Design pattern
Đã từng làm việc với Firebase như App Distribution, Push notifications (GCM, FCM)...
Thành thạo Java, Kotlin, và các framework khác của Android. Có kinh nghiệm với RXJava, Coroutine là một lợi thế.
Có kinh nghiệm với CI/CD là lợi thế
Năng động, sáng tạo và ham học hỏi, đặc biệt ưu tiên ứng viên có tình thần trách nhiệm cao trong công việc
Có thể làm việc theo nhóm hoặc độc lập, chủ động báo cáo kết quả công việc được giao.

Tại Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 - 16 triệu
Thưởng tháng lương thứ 13 (1 tháng lương)
Thưởng thành tích: tùy theo thành tích (tương đương 1 tháng lương/năm)
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ theo luật Việt Nam
Team building 1 lần/quý, du lịch định kỳ 1 lần/năm
Chăm sóc khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Gói khám sức khỏe cá nhân hấp dẫn
Thời gian làm việc: 5 ngày/tuần – Từ 7h30 đến 16h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà CIC Tower, số 2 ngõ 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

