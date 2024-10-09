Tuyển Lập trình viên Android Công ty cổ phần Widogame làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: D29 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Android Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Xây dựng và phát triển các ứng dụng trên nền tảng Android Cùng team lên ý tưởng và giải pháp cho các tính năng mới của ứng dụng Sửa lỗi và cải thiện tính năng, hiệu suất của sản phẩm

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo lập trình hướng đối tượng Có tư duy tốt về cấu trúc dữ liệu và giải thuật Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm lập trình ứng dụng cho Android bằng Java hoặc Kotlin Có kiến thức về Design pattern Có kiến thức về Thread Handling, Jetpack, Android Architecture Component Có hiểu biết các công nghệ về hình ảnh, video; OpenCV, OpenGL là một lợi thế Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt

Tại Công ty cổ phần Widogame Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12.000.000 - 20.000.000 + Thưởng dự án Thưởng các dịp lễ, tết đầy đủ; Được review lương 2 lần/năm Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, không gò bó, thỏa sức tự do sáng tạo Được hưởng đầy đủ các chế độ của NLĐ theo quy định của pháp luật hiện hành và theo quy chế của công ty Liên hoan các dịp lễ, tết; Du lịch, Team Building ít nhất 2 lần/năm cùng công ty Thời gian làm việc: từ Thứ 2 - Thứ 6, sáng: 8h30 - 11h45, chiều: 13h30 - 18h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Widogame

