Tuyển Lập trình viên Android Công ty cổ phần Widogame làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Android Tại Công ty cổ phần Widogame
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: D29 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Android Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Xây dựng và phát triển các ứng dụng trên nền tảng Android
Cùng team lên ý tưởng và giải pháp cho các tính năng mới của ứng dụng
Sửa lỗi và cải thiện tính năng, hiệu suất của sản phẩm
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo lập trình hướng đối tượng Có tư duy tốt về cấu trúc dữ liệu và giải thuật Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm lập trình ứng dụng cho Android bằng Java hoặc Kotlin Có kiến thức về Design pattern Có kiến thức về Thread Handling, Jetpack, Android Architecture Component Có hiểu biết các công nghệ về hình ảnh, video; OpenCV, OpenGL là một lợi thế Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt
Thành thạo lập trình hướng đối tượng
Có tư duy tốt về cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm lập trình ứng dụng cho Android bằng Java hoặc Kotlin
Có kiến thức về Design pattern
Có kiến thức về Thread Handling, Jetpack, Android Architecture Component
Có hiểu biết các công nghệ về hình ảnh, video; OpenCV, OpenGL là một lợi thế
Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt
Tại Công ty cổ phần Widogame Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 12.000.000 - 20.000.000 + Thưởng dự án Thưởng các dịp lễ, tết đầy đủ; Được review lương 2 lần/năm Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, không gò bó, thỏa sức tự do sáng tạo Được hưởng đầy đủ các chế độ của NLĐ theo quy định của pháp luật hiện hành và theo quy chế của công ty Liên hoan các dịp lễ, tết; Du lịch, Team Building ít nhất 2 lần/năm cùng công ty Thời gian làm việc: từ Thứ 2 - Thứ 6, sáng: 8h30 - 11h45, chiều: 13h30 - 18h
Thưởng các dịp lễ, tết đầy đủ; Được review lương 2 lần/năm
Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, không gò bó, thỏa sức tự do sáng tạo
Được hưởng đầy đủ các chế độ của NLĐ theo quy định của pháp luật hiện hành và theo quy chế của công ty
Liên hoan các dịp lễ, tết; Du lịch, Team Building ít nhất 2 lần/năm cùng công ty
Thời gian làm việc: từ Thứ 2 - Thứ 6, sáng: 8h30 - 11h45, chiều: 13h30 - 18h
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Widogame
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
