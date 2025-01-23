Tuyển Lập trình viên Android De Heus LLC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

De Heus LLC
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
De Heus LLC

Lập trình viên Android

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Android Tại De Heus LLC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: Khu Công nghiệp Bình Xuyên 1, Sơn Lôi, Bình Xuyên District, Vĩnh Phúc, Vietnam

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Android Với Mức Lương Thỏa thuận

• Đánh giá đúng chất lượng nguyên liệu, thành phẩm thông qua việc phân tích các chỉ tiêu tại phòng thí nghiệm hoặc phân tích bên ngoài theo chỉ tiêu do công ty quy định.
Correctly evaluate material quality, finished products by analyzing specifications in laboratory or analyzing according to company specifications
• Sắp xếp công việc tại phòng thí nghiệm một cách khoa học nhằm đảm bảo phân tích được nhiều mẫu nhất.
Arrange laboratory work in a scientific way to ensure posibility in multiple sample analysis
• Báo cáo kết quả phân tích kèm theo đánh giá chất lượng so với tiêu chuẩn. Việc báo cáo bao gồm 2 hình thức, báo cáo định kỳ sau khi phân tích, báo cáo ngay những kết quả bất thường.
Report analysis results accompanied with quality evaluation compared to standard. The report consist of two form: Periodical report after analyze, promtly report of unsual result
• Lưu trữ bảo quản kết quả phân tích tại phòng thí nghiệm lẫn kết quả phân tích bên ngoài.
Store, preserve analysis result in lab including external result
• Phối hợp các bộ phận nhận mẫu, trả kết quả test kèm quyết định cho xuất hàng trong điều kiện chất lượng đạt yêu cầu, trường hợp kết quả phân tích nằm ngoài tiêu chuẩn xin ý kiến trưởng bộ phận.
Cordinate with samples received department, return the result include export decision when the quality meets requirements. Otherwise, ask the team leader for opinion
• Phối hợp QC nguyên liệu, nhận mẫu, trả kết quả phân tích.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại De Heus LLC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại De Heus LLC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

De Heus LLC

De Heus LLC

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức

