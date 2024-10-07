Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NEXDATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Việt Á, Số 9 Duy Tân, Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

- Tham gia các dự án lớn. Phân tích và tham gia phát triển phần mềm trong lĩnh vực: Chính phủ, Tài chính ngân hàng, Y tế, Giáo dục,Doanh nghiệp, ...

- Chịu trách nhiệm thiết kế, duy trì và phát triển các hệ thống web theo yêu cầu.

- Chuyển đổi giao diện website theo design sang HTML/CSS. - Xây dựng hệ thống CMS và Giao diện Website - Phát triển các phần mở rộng cho giao diện website. - Phát triển các tính năng liên quan đến Frontend. - Đảm bảo website hoạt động tối ưu và tốc độ tải trang. - Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới nâng cao chất lượng, tối ưu nguồn lực phát triển.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ít nhất 2 năm làm việc thực tế Front-end.

- Có kinh nghiệm làm việc với một trong những framework: ReactJS, AngularJS, Angular...

- Thành thạo HTML5/CSS3 và JavaScript/Typescript.

- Thành thạo Git.

- Biết sử dụng CSS tiền xử lý như SASS, LESS.

- Biết sử dụng CSS FrameWork như Tailwind CSS, Bootstrap,..

- Hiểu biết về Restful API.

- Biết sử dụng các task runner: Gulp, grunt hoặc webpack.

- Có kinh nghiệm làm việc với với library UI như Ant Design, Material design là điểm cộng.

- Có kinh nghiệm lập trình Responsive tương thích các trình duyệt.

- Có thể code tùy biến không phụ thuộc vào các thư viện như Bootstrap.

- Có hiểu biết UI/UX Design.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NEXDATA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với khả năng và kinh nghiệm làm việc.

- Thưởng KPI, Thưởng dự án, Thưởng hiệu quả công việc, thưởng doanh thu cuối năm tháng 13+++.

- Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc.

- Được hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ nhà nước ban hành.

- Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần.

- Ngày phép: 12 ngày/năm.

- Được tham gia các hoạt động thể dục thể thao như: Bóng đá, cầu lông.

- Chế độ du lịch hàng năm và tham gia các hoạt động teambuilding thường xuyên.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

- Được làm việc với các chuyên gia về lĩnh vực lập trình.

-Được cung cấp đầy đủ máy tính trang thiết bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NEXDATA

