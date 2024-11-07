Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH TEKNIX E&C làm việc tại Cần Thơ thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Hợp tác với các nhóm chức năng chéo để phát triển và tinh chỉnh các ứng dụng web của chúng tôi, tập trung vào việc cung cấp các thiết kế thân thiện với người dùng, phản hồi cho các giải pháp tài chính và du lịch công tác.

Phát triển các tính năng mới hướng đến người dùng bằng Next.js và Vue.js, chuyển đổi các thiết kế UI/UX thành các thành phần chức năng, hấp dẫn về mặt hình ảnh. Tạo bảng thông tin tùy chỉnh và các ứng dụng web thân thiện với người dùng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và khách hàng.

Đảm bảo trải nghiệm được tối ưu hóa, nhất quán trên các thiết bị và trình duyệt bằng cách triển khai các nguyên tắc thiết kế phản hồi.

Tham gia vào quy trình phát triển nhanh nhẹn, đóng góp vào các đợt chạy nước rút, đánh giá mã và giải quyết vấn đề hợp tác.

Nghiên cứu và đánh giá các công nghệ và khuôn khổ mới, hiểu hệ sinh thái và đánh giá sự phù hợp của thị trường để nâng cao chuyên môn kỹ thuật của công ty.

Làm việc chặt chẽ với các nhà phát triển phụ trợ để tích hợp các thành phần giao diện người dùng một cách liền mạch với các hệ thống phụ trợ.

Viết mã sạch, có thể bảo trì và có thể mở rộng trong khi tuân thủ các thông lệ tốt nhất về kiểm soát phiên bản, thử nghiệm và CI/CD.

Tham gia vào thử nghiệm và gỡ lỗi tự động cơ bản để đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy của ứng dụng.

Liên tục cải thiện trải nghiệm của người dùng bằng cách cập nhật các xu hướng trong ngành và đóng góp những ý tưởng mới để cải tiến nền tảng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tư duy Kỹ thuật Thực dụng: Kỹ năng giải quyết vấn đề mạnh mẽ với cách tiếp cận thực tế để cung cấp các giải pháp chất lượng cao.

Mạnh về các Khung công tác Frontend hiện đại: Kinh nghiệm sâu rộng với ReactJS, NextJS (bao gồm API ngữ cảnh, Hooks, Redux/Redux-Thunk) và quen thuộc với kiến trúc micro-frontend.

Chuyên môn về Công nghệ Frontend: Năng lực cấp cao về HTML, CSS, JavaScript (ES6+), bao gồm các khung CSS mô-đun như Sass hoặc các giải pháp CSS-in-JS.

Kinh nghiệm với Nền tảng Thương mại điện tử & OTA: Đã chứng minh được khả năng xây dựng các tính năng và thành phần thúc đẩy sự tương tác và chuyển đổi của người dùng, đặc biệt là trong các ứng dụng du lịch trực tuyến hoặc thương mại điện tử.

Tương tác API không đồng bộ: Kinh nghiệm thực tế với API RESTful, các yêu cầu không đồng bộ và quản lý trạng thái để xử lý các tương tác dữ liệu phức tạp trên các luồng đặt phòng hoặc mua sắm.

Kiểm tra UI và Khung công tác Kiểm tra Tự động: Thành thạo trong việc viết và thực hiện các bài kiểm tra đơn vị và các bài kiểm tra đầu cuối bằng các công cụ như Jest, Mocha, Cypress hoặc React Testing Library để đảm bảo tính mạnh mẽ trên các tính năng.

Kiểm soát phiên bản và chất lượng mã: Có năng lực trong quy trình làm việc Git, thực hành đánh giá mã và quen thuộc với các nguyên tắc tích hợp liên tục/triển khai liên tục (CI/CD).

Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt: Khả năng truyền đạt hiệu quả các khái niệm kỹ thuật phức tạp với các nhóm toàn cầu, cả bằng văn bản và lời nói.

Tại CÔNG TY TNHH TEKNIX E&C Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh dựa trên kỹ năng và kinh nghiệm.

Thưởng theo hiệu suất và đánh giá lương hàng năm.

Bảo hiểm y tế và phúc lợi chăm sóc sức khỏe.

Văn phòng được trang bị đầy đủ với quầy ăn nhẹ và phòng ngủ trưa cho nhân viên.

Phát triển chuyên môn thông qua các khóa đào tạo và chứng chỉ.

Các hoạt động xây dựng nhóm như các chuyến đi công ty và giờ vui vẻ.

Tiệc sinh nhật và lễ kỷ niệm để ghi nhận các cột mốc cá nhân.

Làm việc với các công nghệ mới nhất trong các dự án sáng tạo trong môi trường năng động.

Hỗ trợ phí đỗ xe và chi phí đi lại cho các mục đích liên quan đến công việc.

Một nơi làm việc hợp tác và hòa nhập với nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TEKNIX E&C

