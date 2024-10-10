Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MEKO làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MEKO
- Cần Thơ: B9
- 5, Đường số 3, KDC Nam Long II, P. Hưng Thạnh, Cái Răng
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia phát triển các dự án web app dưa trên các công nghệ reactjs/nextjs/react native
Tham gia vào quá trình phân tích và thiết kế hệ thống, xây dựng phần core cho cả Frontend
Nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới để tối ưu hiệu quả phát triển sản phẩm.
Cùng xây dựng năng lực kỹ thuật Team.
Thực hiện các yêu cầu khác từ lãnh đạo
Tham gia phát triển các dự án web app dưa trên các công nghệ reactjs/nextjs/react native
Tham gia vào quá trình phân tích và thiết kế hệ thống, xây dựng phần core cho cả Frontend
Nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới để tối ưu hiệu quả phát triển sản phẩm.
Cùng xây dựng năng lực kỹ thuật Team.
Thực hiện các yêu cầu khác từ lãnh đạo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tối thiểu 1 năm vị trí Web Developer hoặc từ một năm vị trí tương đương, đã làm cho Công ty cùng lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, thương mại điện tử quy mô nhỏ là lợi thế.
- Nắm vững kiến thức và kinh nghiệm HTML, CSS, Javascript, JQuery.
- Sử dụng thành thạo Reactjs / Nextjs.
- Có kinh nghiệm xây dựng RestFul API.
- Chịu được áp lực về chất lượng và tiến độ công việc
- Đã từng tham gia dự án sử dụng framework Laravel.
- Ưu tiên biết React Native
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MEKO Thì Được Hưởng Những Gì
- Tăng lương 1 lần/ năm tùy theo đánh giá kết quả công việc hoàn thành.
- Cơ hội phát triển bản thân, lộ trình thăng tiến rõ ràng theo chính sách công ty
- Môi trường và văn hóa làm việc thân thiện, nâng cao sự chia sẻ, học hỏi hoàn thiện lẫn nhau, mỗi thành viên đều được thỏa sức thể hiện năng lực bản thân. Với tầm nhìn chiến lược kinh doanh dài hạn của công ty, các thành viên đều có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MEKO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI