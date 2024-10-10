Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MEKO làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: B9 - 5, Đường số 3, KDC Nam Long II, P. Hưng Thạnh, Cái Răng - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển các dự án web app dưa trên các công nghệ reactjs/nextjs/react native Tham gia vào quá trình phân tích và thiết kế hệ thống, xây dựng phần core cho cả Frontend Nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới để tối ưu hiệu quả phát triển sản phẩm. Cùng xây dựng năng lực kỹ thuật Team. Thực hiện các yêu cầu khác từ lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH/CĐ ngành công nghệ thông tin chuyên về phần mềm hoặc có chứng chỉ về lập trình website.

- Tối thiểu 1 năm vị trí Web Developer hoặc từ một năm vị trí tương đương, đã làm cho Công ty cùng lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, thương mại điện tử quy mô nhỏ là lợi thế.

- Nắm vững kiến thức và kinh nghiệm HTML, CSS, Javascript, JQuery.

- Sử dụng thành thạo Reactjs / Nextjs.

- Có kinh nghiệm xây dựng RestFul API.

- Chịu được áp lực về chất lượng và tiến độ công việc

- Đã từng tham gia dự án sử dụng framework Laravel.

- Ưu tiên biết React Native

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MEKO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Tăng lương 1 lần/ năm tùy theo đánh giá kết quả công việc hoàn thành.

- Cơ hội phát triển bản thân, lộ trình thăng tiến rõ ràng theo chính sách công ty

- Môi trường và văn hóa làm việc thân thiện, nâng cao sự chia sẻ, học hỏi hoàn thiện lẫn nhau, mỗi thành viên đều được thỏa sức thể hiện năng lực bản thân. Với tầm nhìn chiến lược kinh doanh dài hạn của công ty, các thành viên đều có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MEKO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin