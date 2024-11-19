Tuyển Software Engineer Pinetree Securities làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 0 Triệu

Mức lương Đến 0 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: ROX Tower, 54A Đ. Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương Đến 0 Triệu

Phối hợp BA xây dựng tài liệu giải pháp nghiệp vụ chi tiết

Thực hiện thiết kế và lập trình chức năng trong hệ thống giao dịch chứng khoán

Chuyển giao, hỗ trợ đội vận hành vận hành hệ thống

Với Mức Lương Đến 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Có kiến thức về Khoa học Máy tính, Kỹ thuật phần mềm hoặc một môn học liên quan được ưu tiên

Có <=5 năm kinh nghiệm về Java core

Thành thạo Spring Framework

Hiểu biết về lập trình socket, message broker, JPA

Có kinh nghiệm về cơ sở dữ liệu Oracle

Có kinh nghiệm làm việc trong các công ty chứng khoán, ngân hàng, các tổ chức tài chính lớn hoặc các công ty chuyên phát triển phần mềm tài chính là một lợi thế.

Có kiến thức về Mybatis, Jasper report, Javascript, Redis, Quickfix, Activemq là một lợi thế.

Tại Pinetree Securities Thì Được Hưởng Những Gì

Tháng 13 và thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động.

Có cơ hội tham gia đào tạo tại Công ty mẹ tại Hàn Quốc và các hoạt động giao lưu với các công ty thành viên trong tập đoàn.

Tham gia BHXH đầy đủ quyền lợi, thăm khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm tại các bệnh viện hàng đầu.

Bảo hiểm sức khỏe dành cho người lao động và 1 người thân.

Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự và người thân: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,...

Thời gian làm việc linh động, ngày làm 8 tiếng từ thứ 2 - thứ 6

Du lịch công ty hàng năm và các hoạt động văn hóa đặc sắc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Pinetree Securities

