Tuyển Software Engineer Pinetree Securities làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 0 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại Pinetree Securities
Mức lương
Đến 0 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: ROX Tower, 54A Đ. Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương Đến 0 Triệu
Phối hợp BA xây dựng tài liệu giải pháp nghiệp vụ chi tiết
Thực hiện thiết kế và lập trình chức năng trong hệ thống giao dịch chứng khoán
Chuyển giao, hỗ trợ đội vận hành vận hành hệ thống
Với Mức Lương Đến 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Có kiến thức về Khoa học Máy tính, Kỹ thuật phần mềm hoặc một môn học liên quan được ưu tiên
Có <=5 năm kinh nghiệm về Java core
Thành thạo Spring Framework
Hiểu biết về lập trình socket, message broker, JPA
Có kinh nghiệm về cơ sở dữ liệu Oracle
Có kinh nghiệm làm việc trong các công ty chứng khoán, ngân hàng, các tổ chức tài chính lớn hoặc các công ty chuyên phát triển phần mềm tài chính là một lợi thế.
Có kiến thức về Mybatis, Jasper report, Javascript, Redis, Quickfix, Activemq là một lợi thế.
Tại Pinetree Securities Thì Được Hưởng Những Gì
Tháng 13 và thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động.
Có cơ hội tham gia đào tạo tại Công ty mẹ tại Hàn Quốc và các hoạt động giao lưu với các công ty thành viên trong tập đoàn.
Tham gia BHXH đầy đủ quyền lợi, thăm khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm tại các bệnh viện hàng đầu.
Bảo hiểm sức khỏe dành cho người lao động và 1 người thân.
Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự và người thân: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,...
Thời gian làm việc linh động, ngày làm 8 tiếng từ thứ 2 - thứ 6
Du lịch công ty hàng năm và các hoạt động văn hóa đặc sắc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Pinetree Securities
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
