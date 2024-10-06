Tuyển Lập trình viên .NET Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên .NET Tại Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 14, Center Building Hapulico Số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
• Phát triển và hoàn thiện các ứng dụng.
• Duy trì các ứng dụng hiện có.
• Viết mã đáp ứng tiêu chuẩn hệ thống máy tính.
• Phương pháp phân tích hiệu quả giải quyết yêu cầu hệ thống phần mềm.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Biết khái niệm căn bản về quy trình phát triển phần mềm, lập trình hướng đối tượng, mô hình MVC.
• Có kiến thức về C#, .NET.
• Có kiến thức về lập trình Web ( HTML5, CSS, Javascript, jQuery....).
• Có kiến thức về cơ sở dữ liệu.
Ham học hỏi, yêu thích lập trình, có khả năng tự tìm hiểu và giải quyết vấn đề
Ưu tiên các ứng vên có kinh nghiệm về tài chính ngân hàng chứng khoán
• Có kiến thức về C#, .NET.
• Có kiến thức về lập trình Web ( HTML5, CSS, Javascript, jQuery....).
• Có kiến thức về cơ sở dữ liệu.
Ham học hỏi, yêu thích lập trình, có khả năng tự tìm hiểu và giải quyết vấn đề
Ưu tiên các ứng vên có kinh nghiệm về tài chính ngân hàng chứng khoán
Tại Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt Thì Được Hưởng Những Gì
• Thu nhập: từ 1 năm kinh nghiệm: 12.000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ
• Cơ hội tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, giải trí (hoạt động ngoại khóa hàng tháng, kỷ nghỉ lễ tết, nghỉ mát 2 lần/ năm...) do công ty tổ chức hàng năm tại các địa điểm du lịch, resort cao cấp.
• Thưởng theo dự án, thưởng CBNV xuất sắc, ngoài ra còn có các khoản trợ cấp hàng tháng như sau :
- Trợ cấp đi lại
- Trợ cấp ăn trưa
- Du lịch hằng năm trong, ngoài nước
- Câu lạc bộ Game, bóng đá (Thứ 2, thứ 6 hàng tuần ra sân).
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 sáng thứ 7 trong tháng
• Cơ hội tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, giải trí (hoạt động ngoại khóa hàng tháng, kỷ nghỉ lễ tết, nghỉ mát 2 lần/ năm...) do công ty tổ chức hàng năm tại các địa điểm du lịch, resort cao cấp.
• Thưởng theo dự án, thưởng CBNV xuất sắc, ngoài ra còn có các khoản trợ cấp hàng tháng như sau :
- Trợ cấp đi lại
- Trợ cấp ăn trưa
- Du lịch hằng năm trong, ngoài nước
- Câu lạc bộ Game, bóng đá (Thứ 2, thứ 6 hàng tuần ra sân).
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 sáng thứ 7 trong tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI